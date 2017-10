Panamá celebró el gol de Kendall Waston como si fuera propio

El gol de Kendall Waston en el minuto 90+5 se celebró en Panamá casi tan efusivamente como en Costa Rica.

La anotación del zaguero ante Honduras dio un respiro a los canaleros en su intento por clasificar al Mundial Rusia 2018 y así lo reseñó la prensa de ese país.

"Dan vida a Panamá", tituló el diario El Siglo. Similar connotación le dio el periódico Panamá América: "Ticos nos dan la mano".

Día a Día lo describió así: "Todo Panamá grita: 'Pura vida, mae'".

"El resultado es celebrado por Panamá, ya que le permite seguir en el cuarto sitio de la clasificación, controlando su destino con miras a asegurar la repesca, y con posibilidades, aunque muy remotas, de lograr un cupo directo", describió el periodista Eduardo González.

Diferente fue la resaca hondureña tras ver que su selección dejó escapar una victoria de oro en suelo costarricense.

El diario deportivo Diez arremetió contra el árbitro César Ramos por añadir seis minutos en el tiempo extra, incluso asegurando en su portada "Nos robaste", en referencia al silbatero mexicano.

El redactor de ese rotativo, Kelvin Coello, comentó este domingo a La Nación que ve a Honduras lejos del Mundial y evidenció el pesismo que ahora embarga a su país.

"Fue doloroso lo que se vivió en San José, creo que Honduras hizo su mejor partido de la hexagonal, pero no se contaba con seis minutos, pero más que culpar al árbitro es culpa del equipo y del entrenador, de no poder manejar el tiempo agregado; eso pasó factura".

Coello detacó que el fallo en el Nacional solo se suma al desastroso papel que hizo el equipo catracho en casa durante la hexagonal.

"Sin duda alguna ya está complicada la clasificación, pienso que no se va a clasificar. Esto es similar a lo que les pasó a ustedes en 2009, cuando ya en la última etapa todo se fue diluyendo (...) es el cierre de una pésima eliminatoria", agregó.

El periódico El Heraldo fue más lejos e incluso reseñó en su sitio web que muchos no desean a Honduras en Rusia.

"El Mundial nos queda aún bajo nuestra posibilidad, pero será más duro, porque habrá que ganar (ante México), y luchar contra todos los que no quieren que Honduras vaya al Mundial".

El enojo con la actuación de César Ramos sigue intacto en el país centroamericano, donde este domingo llegó Jorge Luis Pinto. El técnico también dejó ver su enfado pero no quiso entrar en detalles.

"Públicamente no quiero decirlo, porque estoy seguro que están esperando que hable para meterme una sanción. No puedo decir lo que realmente pienso, me lo tengo que guardar, no quiero meter en problemas al equipo", afirmó el colombiano.

Honduras recibirá a México este martes a las 6 p. m. en el Olímpico Metropolitano, a la misma hora en que Panamá enfrentará a Costa Rica en el Rommel Fernández.