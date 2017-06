La Honduras de Jorge Luis Pinto es un caos

Fiel a su estilo, el técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto, intenta dejar de lado el caos que vive su selección y se llena de optimismo para el partido de este martes, a las 7:35 p. m., en Panamá.

Pinto sigue en la cuerda floja. En las conferencias de prensa no se cansan de preguntarle sobre un Mundial que se ve lejano y si seguirá al frente del banquillo de la H.

Además, enfrenta un juego crucial sin seleccionados importantes por problemas de vestuario, como el caso de Róger Espinoza, Jerry Bengtson y Carlo Costly.

El último caso fue el del volante Espinoza, quien no asistió a esta convocatoria por una lesión en la espalda, pero el sábado pasado fue titular y jugó los 90 minutos en el empate entre su club, el Kansas City, y el Impact de Montreal en la MLS.

Incluso, la Federación Hondureña de Fútbol elevará el caso a la FIFA, según el federativo Jorge Salomón. "Si Róger no quería venir, tuvo que decirnos y no que estaba mal de la espalda, eso es mentir", expresó Salomón, al diario deportivo Diez.

Eso sí, el mediocampista es enfático en que sí ha tenido problemas musculares en los últimos días y por eso no pudo asistir al llamado.

"El jueves regresé a los entrenamientos con el club y aunque no estaba con un nivel óptimo, como líder del equipo decidí jugar; en ningún momento me negué a integrar la Selección", comentó Espinoza.

Por su parte, Pinto fue consultado sobre cuánta tensión hay en el ambiente de su selección, pero afirmó que no existe. "Vaya y pregúntele a todos los jugadores, pero no. Yo estoy en el interior, hay tensión deportiva, pero se dicen cosas que no existen".

Además, un comunicador le consultó si se veía fuera del Mundial ante una eventual derrota contra los canaleros, situación que molestó al estratega cafetero.

"Me gustaría que un día un periodista me preguntara: 'profesor, ¿cómo se sentiría si mañana gana el partido?'. Estamos viendo todo lo negativo, que si uno pierde, que si después de perder el técnico tiene que irse; perdóneme que sea sincero, el fútbol hay que verlo de otra manera. (...) No crea que lo único que existe es la pérdida, eso es lo que a veces me molesta del periodismo", respondió el timonel.

El ambiente no es del todo positivo para Pinto en suelo canalero, pues incluso algunos aficionados de la Marea Roja panameña fueron a recibir a la H al aeropuerto para insultarla con cánticos; sin embargo, eso no sacó de quicio al seleccionador.

"Es típico del fútbol que vayan a cantar y es bueno que se viva así, no me parece feo, eso es vida", enfatizó el entrenador.

En este momento, Pinto y Honduras están fuera de la zona de repechaje de la hexagonal de la Concacaf previo a la Copa del Mundo Rusia 2018, al ocupar el quinto puesto con cuatro puntos. Solo supera por una unidad a Trinidad y Tobago.

Empate entre Panamá y Honduras favorece a la Sele

Un empate este martes en el juego entre Panamá y Honduras, en el Estadio Rommel Fernández a las 7:35 p. m., es lo que más favorece a la Nacional.

Los ticos están en el segundo puesto de la hexagonal con ocho unidades, mientras que los canaleros son cuartos con seis puntos y Honduras es quinto, con solo cuatro unidades sumadas.

Por ese panorama, un triunfo panameño y una combinación de resultados en fechas futuras, podrían comprometer uno de los tres boletos directos para la Sele.

Incluso, una victoria de la H le restaría ímpetu a los hombres de Hernán El Bolillo Gómez y le permitiría a la Nacional quedar con un colchón de puntos ante ambas selecciones, aunque los catrachos tomarían fuerza.

Para dicho encuentro, Pinto y compañía saben que se juegan la vida si quieren mantener el sueño del Mundial más vivo que nunca.

"Nosotros estamos con una motivación intensa, total, pero debemos tener equilibrio para manejar las emociones", externó el seleccionador en rueda de prensa.

Pinto fue autocrítico y reconoció que el escenario actual no es el mejor: "Hemos dado ventaja y eso nos tiene en esta situación, pero estamos en la pelea, estamos dentro de un promedio de puntos que se pueden alcanzar porque todos han perdido unidades".

Por otra parte, en Panamá son conscientes de que el punto logrado en Costa Rica no vale de nada si desaprovechan la oportunidad de darles la estocada a los catrachos y meterse de lleno por el boleto.

"Nos ilusiona, tenemos a Costa Rica bastante cerca, después de estos partidos es lo más importante. Nosotros tocamos el tema en el vestuario, Honduras tiene pocas opciones, por eso necesitamos ganar. Estará bravo el partido", comentó el portero Jaime Penedo.

Eso sí, una derrota de los visitantes tampoco los dejaría matemáticamente eliminados, pues aún hay en disputa 12 puntos.