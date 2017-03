Gerson Torres: 'Me tomaron en cuenta porque venía haciendo las cosas bien en las reservas'

Con menos de un mes en las reservas del América de México, el volante nacional Gerson Torres debutó este miércoles en el primer equipo, en el partido de la Copa MX, en que los cremas cayeron 2-1 ante el Santos Laguna en la comarca lagunera.

El zurdo actuó como titular durante 59 minutos, hasta que fue sustituido por Diego Lainez, no sin antes mostrar algunos destellos de su buen fútbol, lo cual lo llevaron al cuadro crema

"Todo fue muy rápido. Jugamos el sábado ante el Cruz Azul con las reservas y después del partido me dijeron que me presentara al entrenamiento del primer equipo, porque iba a viajar con ellos para el partido del Santos por la Copa. Cuando llegué el lunes me comentaron que iba a la banca, pero el martes en el entrenamiento me pusieron en el cuadro titular y allí me di cuenta que iba a jugar", comentó Torres.

Gerson comentó que antes del partido, el técnico Ricardo La Volpe le dio indicaciones, para que presionara la salida y marcara al lateral contrario, pero durante y después del compromiso no le dijo nada sobre su actuación.

"Fue el asistente (José Rafael García) quien me dijo que me tomaron en cuenta porque venía haciendo las cosas bien en las reservas, que siguiera esforzándome de la misma manera. Si La Volpe no me dijo nada, creo que fue porque hice las cosas bien. Traté de hacer todo lo que me él pidió y como no me dijo nada, creo que todo salió bien", comentó Torres.

El volante, oriundo de Guararí de Heredia, indicó que con el primer equipo generalmente viajan entre tres y cuatro jugadores de la reserva, tanto en los partido de liga como Copa, y como tenía poco tiempo de estar en el grupo, pensó que debía esperar más tiempo para ser tomado en cuenta.

"Todo se da en el momento exacto. Desde mi punto de vista no lo hice de mala manera, ahora debo seguir trabajando para que me vuelvan a tomar en cuenta en próximos partidos. Incluso, los jugadores de más experiencia, como Oribe Peralta, Agustin Marchesín, José Daniel Guerrero y Christian Paredes, me animaron. Me dijeron que no me conocían mucho porque tenía poco de estar en el equipo, pero que si me pusieron a jugar fue por algo, por lo que me sentí más cómodo", puntualizó Torres.

Gerson, quien en la última campaña formó parte del Herediano, no deja de estar pendiente de la labor de sus compañeros en la Selección Sub-20, y dice estar seguro que pueden ganarle o empatarle a Panamá este viernes, para clasificar a la Copa del Mundo de Corea del Sur.











