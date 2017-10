Jerarca de FIFA sobre gol fantasma a Sele: 'Llegó la hora del video asistencia'

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que "llegó la hora de poner en práctica el VAR (sistema de asistencia arbitral por medio de video)', cuando fue consultado sobre el gol fantasma que Panamá le anotó a Costa Rica y que impulsó a los canaleros al Mundial.

La declaración la brindó este jueves, durante la presentación de la Copa del Mundo Femenina de 2019, en Francia.

"Cuando te juegas la clasificación para el Mundial y que ese partido se decide con un error importante de interpretación del árbitro, que puede pasar porque los árbitros son seres humanos y cometen errores como todos, yo creo que ha llegado el momento de poder rectificar eso", aseguró Infantino.

Lea además:La Selección Nacional fue testigo de lo increíble en Panamá

Infantino destacó que es importante que el árbitro, contrario al resto del mundo, tenga la oportunidad de analizar nuevamente una determinación.

"Cuando el mundo entero lo ve en unos segundos y que el único que no lo ve es el árbitro, pero no porque no lo quiera ver, sino porque le prohíben verlo, y además podría hacer una corrección, yo creo que deberíamos vivir los tiempos que corren y dar un paso adelante", explicó.

Pese a que no puede garantizar que se aplique en el Mundial de Rusia 2018, el dirigente no escondió su deseo que entre a funcionar para la cita del orbe.

Lea además: Jugadores ticos molestos por el gol fantasma de Panamá

"Estamos preparados para ponerlo en práctica. Ahora bien, la decisión aún se tiene que tomar. No hay nada negativo en todos los test que hemos hecho. Cada vez que el video ha sido utilizado, ha confirmado una decisión del árbitro o ha corregido una decisión errónea", finalizó.

Felipe Ramos Rizo, analista arbitral de ESPN:

"Me parece que ha sido un rotundo fracaso, la Copa Confederaciones nos permitió ver que no está resultando. En partidos importantes revisaron las jugadas y se volvieron a equivocar. Me parece que tanto la FIFA como el VAR perdieron mucha credibilidad.

Hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar para que en realidad ayude al arbitraje. Hay crisis mundial con el arbitraje y creen que con el VAR se van a resolver los problemas, pero no se han preocupado por capacitar mejor a los árbitros. Se necesita una mejor estructura para ser incorporado el VAR".