Cono Sur vivirá jornada para desatar locura

Las eliminatorias en Suramérica están al rojo vivo y los juegos de este jueves pueden desatar la locura, en algunas selecciones por acercarse cada vez más al Mundial de Rusia 2018 y en otros por ver cómo sus opciones por dejarse un cupo se van de pique.

Las cuatro plazas y media que otorga la FIFA para Conmebol se disputan a muerte y, de momento, combinados como Argentina, Colombia y Paraguay están fuera de zona de clasificación directa, tras 12 jornadas disputadas.

Uno de los juegos de más alto voltaje será el de la Albiceleste de Lionel Messi ante su verdugo de las últimas dos copas América, un Chile con las bajas de Arturo Vidal, Marcelo Díaz y Gary Medel, pero aguerrido y que es cuarto con 20 puntos; por ahora se adueña de la última plaza para la cita rusa.

Los argentinos tienen la urgencia de no fallar ante su afición, o de lo contrario les costaría muy caro, ya que son quintos con 19 unidades, en la zona de repesca para lidiar con el ganador de Oceanía.

"Todavía falta mucho y esta fecha es muy importante, no solo para Argentina sino para todos. Hay cinco equipos muy apretados en la tabla y el que salga mejor parado no digo que va a estar ya clasificado, pero sí va a tener grandes chances. Es una fecha en la que se empieza a definir la clasificación", manifestó Edgardo Bauza, timonel che.

Por su parte, Brasil tiene una oportunidad inmejorable para sellar medio boleto a falta de seis fechas por disputar, sin embargo, su visita a Uruguay no parece nada sencilla.

Hasta ahora la Celeste ganó todos los partidos que disputó en casa en la eliminatoria y no cedió ni un punto en el Estadio Centenario. Eso sí, los brasileños tendrán a su favor un aspecto para nada menor: la ausencia de la máxima figura de los uruguayos, su goleador Luis Suárez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por idéntico motivo, tampoco podrán alinear a su portero titular, Fernando Muslera.

El estratega charrúa Óscar Washington Tabárez, fiel a su estilo siempre mesurado, señaló que las estadísticas no tienen ninguna importancia y resaltó las virtudes del visitante. Eso sí, prometió una marca especial para Neymar: "No sabemos si vamos a tener éxito, pero nada de no marcarlo o de ir para atrás. Ese es el punto principal", dijo.

La Verdeamarela revivió de la mano del timonel Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Tite y ahora muestra un nivel muy alto, recuperó su fútbol atractivo y escaló hasta la cima. Pase lo que pase este jueves, no perderá su liderato, gracias a los cuatro puntos de ventaja que tiene sobre Uruguay; no obstante, apunta a asestar un golpe categórico que los dispare aún más.

En otro de los juegos más candentes, Colombia, sin margen de error y sin su astro Radamel Falcao García, buscará cocinar a Bolivia en la calurosa Barranquilla y evitar sorpresas en la recta definitiva de la eliminatoria.

Los cafeteros saben que no pueden ceder puntos en este partido. No solo porque Bolivia va penúltimo de la tabla de posiciones y le cuesta mucho jugar fuera de la altura de La Paz, sino porque están comprometidos al ser sextos y la urgencia es máxima por no perder más terreno.

Posiciones

Equipos J G E P GF GC Dif. PTS

1. Brasil 12 8 3 1 28 9 +19 27

2. Uruguay 12 7 2 3 24 11 +13 23

3. Ecuador 12 6 2 4 22 16 +6 20

4. Chile 12 6 2 4 21 17 +4 20

5. Argentina 12 5 4 3 14 12 +2 19

6. Colombia 12 5 3 4 15 15 0 18

7. Paraguay 12 4 3 5 11 17 -6 15

8. Perú 12 4 2 6 18 2 -2 14

9. Bolivia 12 2 1 9 10 31 -21 7

10. Venezuela 12 1 2 9 14 29 -15 5

Partidos del jueves: Colombia-Bolivia (2:30 p. m.), Paraguay-Ecuador (5 p. m.), Uruguay-Brasil (5 p. m.), Argentina-Chile (5:30 p. m.) y Venezuela-Perú (5:30 p. m.).

Partidos del martes 28: Bolivia-Argentina (2 p. m), Ecuador-Colombia (3 p. m.), Chile-Venezuela (4 p. m.), Brasil-Paraguay (6:45 p. m.) y Perú-Uruguay (8:15 p. m.).