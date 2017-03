Didier Deschamps rechaza responderle a Karim Benzema

Benzema quiere explicaciones por no ser llamado a la selección de Francia desde octubre del 2015, pero el técnico Deschamps prefirió no hacerlo

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, rechazó responder al atacante Karim Benzema este viernes, quien un día antes había pedido públicamente que el entrenador le diera "explicaciones" por su ausencia de las convocatorias del equipo nacional.

Preguntado en la conferencia de prensa de la víspera del Luxemburgo-Francia (eliminatorias del Mundial-2018) sobre una eventual reacción a las palabras de Benzema, respondió: "No tengo, hoy, por el simple motivo de que nuestra actualidad es el partido de mañana (sábado) y el del martes (amistoso contra España en el Stade de France).

El timonel agregó: "El cuerpo técnico y los 24 jugadores que están aquí tenemos como prioridad nuestro calendario".

Deschamps también fue preguntado sobre la situación de Benzema en los Bleus, ya que no ha sido llamado desde su detención en el caso del presunto chantaje con un vídeo sexual contra el también futbolista francés Mathieu Valbuena.

"No es el tema", respondió el seleccionador, intentando zanjar el asunto. ¿Se hablará de ello más adelante? "Si yo lo decido, sí".

Benzema, de 29 años, había pedido el jueves en los micrófonos de la radio RMC "explicaciones" a Deschamps por su ausencia de las listas de Francia desde octubre de 2015.

"Hace un año y medio que no estoy en la selección de Francia, lo llevo mal, lo encuentro injusto porque no he tenido explicación", afirmó el jugador del Real Madrid, quien en el pasado vistió los colores nacionales en categoría absoluta en 81 ocasiones, marcando 27 tantos en esos partidos.

Benzema no fue convocado para la Eurocopa-2016, tras el escándalo de su detención. Noël Le Graët, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), estimó recientemente que el jugador volvería "algún día si continúa jugando bien".

También fue preguntado este viernes por el 'caso Benzema' el capitán de Francia, el arquero Hugo Lloris, quien señaló que entiende lo que vive el atacante, pero las decisiones las toma Deschamps.

"Comprendo completamente su decepción. Eso muestra también su compromiso con la camiseta de los Bleus, pero las decisiones las toma el seleccionador. Sea con Karim o con otros jugadores en el mismo caso, el seleccionador debe decidir. Tiene 23 jugadores (24 en el caso de la convocatoria actual) para seleccionar, hay elegidos y otros decepcionados, desgraciadamente", declaró.