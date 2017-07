Carlo Costly critica fuertemente a Jorge Luis Pinto: 'Un extranjero no puede venir a hacer y deshacer'

El delantero hondureño Carlo Costly arremetió contra el selecciónador de ese país, Jorge Luis Pinto, y aseguró que por los resultados obtenidos ya no debería estar al frente del combinado catracho.

Costly criticó a Pinto por no tener un esquema de juego definido, por imponer siempre lo que él cree, no ser abierto al diálogo y tener un mal trato con los jugadores.

"Si no se clasifica es prácticamente un fracaso ya que veníamos de dos (clasificaciones) al hilo y si no se logra esta, es un fracaso", explicó Costly en una entrevista publicada por el Diario Diez de Honduras.

Para Costly, la forma de ser de Jorge Luis Pinto le impide tener mejores resultados con la selección de Honduras, por lo que considera difícil que los hondureños asistan a Rusia 2018.

"Tres años y no tiene un planteamiento firme con jugadores que se ganen el puesto, eso no lo hay. Solo uno que otro como Maynor (Figueroa) y Emilio (Izaguirre), pero de ahí la mayoría está cambiando y no tiene equipo base", comentó Costly.

Al ser consultado sobre si Pinto debería dejar el cargo respondió: "Yo digo que sí, ¿pero de qué sirve? Es mejor que termine el proceso".

Costly dejó de participar con la selección mayor de ese país debido a encontronazos directos con el colombiano.

"Por ahí solo hay una orden y es la de Pinto. Si él dice que es verde, es verde, sabiendo que es negro. Eso lo respeto yo, pero mejor me hago a un lado porque no vamos a llegar a nada en la selección. Mejor yo veo desde afuera y ellos que trabajen", añadió Costly.

Otra de las críticas de Costly hacia el colombiano es que no ha logrado adaptarse al fútbol de Hondruas y trata de imponer los sistemas que utilizó en otros países.

"Él tiene que lavarse las manos, no es la razón que él dice. Si viene al país debe adaptarse a como es, no puede venir un extranjero a cambiar todo. Eso es lo que platicamos con los jugadores. Un extranjero no puede venir a hacer y deshacer en el país", finalizó Costly.

En este momento, Honduras se encuentra en el quinto lugar de la hexagonal final de la Concacaf con cinco puntos en seis partidos y a dos de Panamá, que está de cuarto, con lo que no accedería ni siquiera al repechaje.

Los catrachos tienen que viajar a Trinidad y Tobago el 1.° de setiembre, recibir a Estados Unidos cuatro días después, venir a Costa Rica el 6 de octubre y cierran en casa ante México el 10 de ese mes.