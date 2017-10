Bryan Ruiz puede pelear rescisión de contrato según especialista en derecho deportivo

Hernán Rubiola, argentino, Master en Derecho Deportivo, cree que Bryan Ruiz podría poner fin a su situación de marginalidad en el Sporting, si pide la intervención de la FIFA, para ser restaurado en una situación laboral parecida a la que tenía anteriormente.

También dice que si un futbolista participa menos del diez por ciento de los juegos oficiales de la temporada, está facultado para romper el contrato con justa causa y que esa posibilidad es casi desconocida para la mayoría de jugadores del Mundo y que el bajo rendimiento no es causa para justificar un despido.

Rubiola, quien viene al I Congreso de Derecho Deportivo que organiza el Colegio de Abogados, el 3 y 4 de noviembre, ha reclamado derechos de formación y el pago del mecanismo de solidaridad para clubes por jugadores como Javier Mascheranno, Alexis Sanchez, Nelson Haedo Valdez, Paulo Dybala o David Trezeguet. Dice que siempre se obtiene dinero para los equipos que formaron a un futbolista o para el último en el que militó antes de una trasferencia internacional.

Nacido en Rosario, directivo de la Asociación latinoamericana de Derecho Deportivo, Rubiola califica al jugador de fútbol como un trabajador atípico, por sus horarios y servicio, pero con los mismos derechos y obligaciones de quien labora en cualquier actividad.

En el país participará en dos mesas redondas sobre ese tema, el derecho laboral y acceso a la justicia del futbolista, y acerca de todo lo que tiene que ver con las reglas de FIFA en la contratación de jugadores. Accedió a dar algunas pinceladas en una entrevista para La Nación.

—El capitán de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, fue apartado de los entrenamientos del Sporting de Lisboa y puesto a entrenar en un gimnasio. Se le negó también la posibilidad de practicar con el equipo B. ¿Podría ser eso motivo de ruptura de contrato a favor del jugador, por variación excesiva de sus derechos laborales?

—Esta situación se da con frecuencia, cuando los vínculos contractuales con los dueños de los clubes o los entrenadores entran en conflicto.

Esto es habitual, pero no admisible. Existen casos donde el TAS ha intimado al club a deponer su conducta, bajo el apercibimiento de considerar despedido al jugador con responsabilidad del equipo.

Para llegar a eso, se requiere que el futbolista o su abogado envíe una denuncia mencionando la causa del incumplimiento y además demostrar que desea cumplir con el contrato.

Al club se le debe dar un plazo prudencial y si es posible, intimarlo en dos oportunidades. Por otro lado, el jugador tiene que pedir pronto el cese de esa situación, ya que entre más tiempo pase y no se produce la intimación, estaría de algún modo aceptando su situación.

Bryan Ruiz podría pedir, con ese mecanismo, que se le dé una ocupación efectiva y en caso de negativa, considerarse despedido por el club y reclamar las indemnizaciones que la FIFA acuerda en estos casos.

—¿Varía en algo la posibilidad de reclamo si al jugador lo dejan entrenar en cancha, con preparador físico del club y le pagan salario completo?

—No varía. Si no entrena con el plantel el agravio es el mismo. Es un jugador profesional, debe recibir ese tratamiento, formar parte de la plantilla al igual que sus compañeros. Eso si se encuentra en condiciones normales, sin lesiones o sanciones; Ruiz debe intimar en forma inmediata a que el club le otorgue la ocupación efectiva con base a su trabajo profesional, bajo los apercibimientos de quedar despedido por culpa del club.

—Si el entrenador no quiere utilizarlo, ¿es posible que el equipo obligue al técnico a tenerlo en la planilla?

—El DT es quien decide sobre las cuestiones deportivas del plantel. Si no quiere poner a algún jugador en su equipo, hay problema, pero en lo deportivo. Un futbolista no puede sufrir variantes en sus condiciones laborales, ni ser marginado del equipo principal. Tiene que trabajar normalmente con el plantel profesional, con la única diferencia de no ser tenido en cuenta para el juego deportivo, pero no puede ser relegado a entrenar solo, o con algún preparador físico del club.

—¿Aparte del no pago de su equipo, hay alguna otra razón por la que un futbolista pueda romper unilateralmente el contrato sin responsabilidad de su parte?

—Sí, hay muchas. Una que pocos conocen y muy común, es la justa causa deportiva. Esta causal esta prevista en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, en el art. 15 que dice que un jugador profesional que en una temporada participe en menos del 10% de los partidos oficiales disputados por su club, puede rescindir prematuramente su contrato argumentando causa deportiva justificada.

Es por primera vez en la historia de la FIFA que abre la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo por esta causa. Para el cómputo no cuentan los partidos amistosos.

—Pero si ocurre en la última temporada, cuando ya se vence, como en el caso de Bryan, tendría que esperarse hasta el final. ¿Cómo va a romper el contrato si ya se terminó? ¿Es posible que el jugador pueda solicitar una indemnización o algo por el estilo?

—Sí. En todos los casos que exista un incumplimiento por parte del club y ello genera la ruptura del vínculo contractual, ya sea por falta de pago, o por justa causa deportiva o por la causa y/o incumplimiento que fuere, el club debe pagar al jugador la indemnización que corresponde por despido incausado. Aunque sea el final del contrato. Es como cualquier reclamo laboral, se aplican las normas laborales y las normas específicas del derecho deportivo en la materia.

Si se recurre a la FIFA, se aplican las normas que establece el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores (RETJ).

—¿El contrato de trabajo de los futbolistas profesionales es igual en cuanto a sus derechos otorgados al de un trabajador común, o es un contrato atípico?

—El jugador de fútbol es un trabajador como cualquier otro. Solo que su actividad tiene algunas particularidades, como la realización de las concentraciones previas a los partidos, trabajar los fines de semana y en horas generalmente de descanso para los trabajadores comunes. O que los contratos de trabajo sean por tiempo determinado y que tengan cláusulas de rescisión, etc. Estas características hacen que sea un contrato laboral atípico.

Y para los futbolistas cuya nacionalidad es diferente a la del club que lo contrata, se aplica el Reglamento Sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA. Ese jugador puede ir a la justicia ordinaria del lugar o puede optar por ir a la FIFA."

—Las cláusulas de rescisión se han vuelto exorbitantes, porque no hay proporción entre sus montos y la retribución que obtienen los futbolistas en sus clubes. ¿Aun cuando estén firmadas por estos, se podrían consideran ilegales por abusivas?

—Estas cláusulas son válidas, son acuerdos de partes con base a la autonomía de la voluntad. La FIFA las considera en su valor en una transferencia, para el cómputo del Mecanismo Solidario. Ahora, al ser voluntarias, no tienen nada que ver con las remuneraciones de los futbolistas. Los representantes tratan de adecuar los sueldos al valor de esas cláusulas, muchas veces con éxito y otras no.

Las partes pueden cuestionarlas, pero será el criterio judicial el que determine si se le da preferencia a la voluntad de quienes acordaron un monto de rescisión, o se otorga preferencia a algún principio superior o de orden público que pudiera afectar los derechos de los trabajadores.

—¿Los premios, fichaje y pagos por concepto de derechos de imagen de los futbolistas pueden considerarse como parte del salario, para efectos de una indemnización por ruptura anticipada por parte del club?

—Este tema ha evolucionado. En principio la prima no era considerada parte del salario, hasta que la jurisprudencia de Argentina, por ejemplo, empezó a decir que sí. Los premios y demás beneficios son parte de la remuneración del futbolista, casi siempre pactados en el contrato de trabajo.

Un tema especial es el derecho de imagen. Este derecho es reconocido por las leyes, pero depende de cada país. Es común que los clubes, para evitar la imposición del Estado en materia salarial, paguen parte del salario como derechos de imagen. Es una práctica evasiva de los impuestos y cargas laborales cuestionada en la mayoría de las legislaciones del planeta. Toda retribución que los futbolistas perciban, independientemente de su causa, es considerada salario.

—¿Tienen algún respaldo legal las multas que se imponen a los jugadores por bajo rendimiento o indisciplina?

—Los futbolistas están sujetos a los derechos y obligaciones que se acuerdan en los contratos laborales. Pero no es posible pactar cuestiones que sean inmorales o vayan contra el orden público de cada país.

Por otro lado, las sanciones por bajo rendimiento son muy difíciles de aplicar. Es casi imposible determinar que un futbolista no utiliza toda su fuerza de trabajo, que no está cumpliendo con su labor en forma profesional. No hay justa causa para no pagar la remuneración si las expectativas deportivas con las que se firmó el contrato no se cumplen a juicio del empleador.

En esos despidos hay responsabilidad del club.

—Usted ha representado a diferentes equipos por reclamo de derechos de formación y solidaridad en el traspaso de jugadores como Mascherano, Alexis Sanchez, Nelson Haedo Valdez y Paulo Dybala. ¿Cómo le fue con esos reclamos y en cual obtuvo la indemnización más alta?

—La indemnización por formación se genera para aquellos clubes que formaron y educaron a sus jugadores entre los 12 y 23 años, cuando firma su primer contrato profesional y por cada transferencia hasta el fin de la temporada en que cumple 23 años, se realice durante o al término del contrato.

En materia del Mecanismo Solidario, el derecho nace cuando un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato y el club o los clubes que contribuyeron a la educación y/o formación reciben una parte de la indemnización pagada al club anterior.

El 5% de cualquier pago al club anterior se tiene que distribuir entre los clubes que formaron al jugador desde la temporada del cumpleaños 12 hasta la 23.

Estos reclamos se efectúan ante la FIFA, y pueden ser apeladas ante el TAS. En más de 100 realizados, siempre fueron pagados, aunque en algunos casos tuve que ir a denunciar la deuda a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, para la aplicación de sanciones por incumplimiento. Los clubes deudores tratan de no pagar hasta que llegue el peligro de perder los puntos.

Por derecho de formación, de un jugador aficionado de 18 años, de Costa Rica, con un primer contrato profesional en España, se deben pagar 90.000 euros por cada año de formación.

En el caso del mecanismo solidario, el club formador recibirá un porcentaje fijo con base al período en que estuvo formado en su club y se calcula por el monto total de cada transferencia.

Uno de los reclamos que más me llamó la atención fue el de Alexis Sánchez, no por las sumas reclamadas, sino por la estructura del club formador (Club Arauco de Tocopilla – Chile).

Al presentarme con su presidente encontré un club sin cancha ni sede. No tenía nada de nada, ya que es una zona montañosa y desértica, y son equipos de barrio y juegan entre ellos en un predio municipal con césped sintético.

—¿El conocimiento legal y financiero que tienen muchos de los grandes agentes de futbolistas, puede ser usado en detrimento de los intereses del jugador? Por ejemplo en el caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: ¿se les puede considerar víctimas de sus agentes?

—Los futbolistas a muy temprana edad se van a otros continentes, dejan sus familias y allegados y los entrenamientos, concentraciones y partidos les impiden ocuparse de sus cosas personales y no saben cómo invertir sus ingresos.

La confianza en sus agentes implica a veces un "cheque en blanco". Eso es peligroso. Ha pasado con Messi, Ronaldo o Neymar. El principal problema de los grandes deportista es el tema impositivo, la evasión tributaria que los ha llevado a causas penales. Por eso es necesario estar bien asesorado por alguien de plena confianza.