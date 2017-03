Ni una catástrofe saca a Brasil del Mundial de Rusia 2018

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Hace justo un año que Brasil y Paraguay se cruzaron por última vez, pero para la Canarinha pasó una vida. Ahora, aquella Seleçao que salió malherida de Asunción está en la puerta de abordaje rumbo a Rusia 2018, gracias a sus 30 puntos que son garantía de clasificación en Conmebol.

Ningún combinado que llegó a 30 unidades se quedó sin el boleto a una Copa del Mundo. Los brasileños apuntan a llegar a 33 este martes ante los urgidos guaraníes y de paso ratificar que ni una catástrofe impidirá que viajen en primera clase rumbo a la justa del próximo año.

Incluso, la Verdeamarela podría sellar uno de los cuatro tiquetes directos que da la FIFA a los del Cono Sur si gana, Ecuador pierde ante Colombia y Chile también cae en casa frente a Venezuela. Una combinación muy complicada, pero posible, que le daría el pase a falta de cuatro fechas y antes que nadie.

De la mano de Tite, los brasileños recuperaron la sonrisa y el poderío, al punto de que suman siete victorias consecutivas en la eliminatoria, superando el récord del Brasil que después fue campeón en México 1970. Además, registran 22 goles anotados y solo dos en contra desde que lo dirige el nuevo timonel en su ruta clasificatoria.

Sin embargo, los pentacampeones del mundo descartan que todo esté listo para emprender el viaje, por el contrario, dicen que prefieren mantener los pies en la tierra.

"Para vencer es preciso ser humilde, respetar al adversario. Tite siempre repite que tenemos que merecer la victoria. Eso es ser humilde. Mientras no haya nada definido, hay que mantener los pies en el suelo", afirmó Marquinhos.

Cerca de allanar camino. La disputa por los cuatro boletos y medio que entrega la FIFA a la Conmebol es a muerte, si se toma en cuenta que entre el segundo lugar (Uruguay con 23) y el sexto (Chile con 20) solo hay tres unidades de diferencia. Sin embargo, en esta lucha charrúas y argentinos son los más cercanos a llegar a la zona segura de los 25 puntos.

Luego de cinco eliminatorias bajo el formato de todos contra todos, en cuatro los combinados que llegaron a 25 avanzaron como mínimo al repechaje (a excepción de lo que pasó en la ruta a Corea y Japón, cuando se necesitaron 27). Este precedente hace que los uruguayos requieran el triunfo en Perú para cruzar el umbral, mientras que si Argentina se impone en Bolivia lo igualaría.

El panorama no luce nada sencillo, si se toma en cuenta que la Celeste fue goleada por Brasil 1 a 4, aunque a su favor tienen que chocarán contra un conjunto peruano prácticamente eliminado y hundido en la irregularidad.

Por su parte, la tarea para la Albiceleste luce mucho más compleja, no solo por los 3.640 metros de altura de La Paz, donde no ganan desde el 2005, sino también porque no contarán con Gonzalo Higuaín, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano y Lucas Biglia por suspensión, así como tampoco con Gabriel Mercado y Emmanuel Más por lesión.

Posiciones

Equipos J G E P GF GC Dif. PTS

1. Brasil 13 9 3 1 32 10 +22 30

2. Uruguay 13 7 2 4 25 15 +10 23

3. Argentina 13 6 4 3 15 12 +3 22

4. Colombia 13 6 3 4 16 15 +1 21

5. Ecuador 13 6 2 5 23 18 +5 20

6. Chile 13 6 2 5 21 18 +3 20

7. Paraguay 13 5 3 5 13 18 -5 18

8. Perú 13 4 3 6 20 22 -2 15

9. Bolivia 13 2 1 10 10 32 -22 7

10. Venezuela 13 1 3 9 16 31 -15 6

Partidos del martes: Bolivia-Argentina (2 p. m), Ecuador-Colombia (3 p. m.), Chile-Venezuela (4 p. m.), Brasil-Paraguay (6:45 p. m.) y Perú-Uruguay (8:15 p. m.).

Clasificados directos en eliminatorias en Conmebol, con el formato de un solo grupo:

-Mundial Brasil 2014

1. Argentina 32 puntos

2. Colombia 30

3. Chile28

4. Ecuador 25

* Brasil se clasificó sin jugar la eliminatoria al ser el anfitrión. Uruguay terminó quinto con 25 puntos, fue al repechaje contra Jordania y se clasificó.

-Mundial Sudáfrica 2010

1. Brasil 34 puntos

2. Chile 33

3. Paraguay 33

4. Argentina 28

* Uruguay terminó quinto con 24 puntos, fue al repechaje contra Costa Rica y se clasificó.

-Mundial Alemania 2006

1. Brasil 34 puntos

2. Argentina 34

3. Ecuador 28

4. Paraguay 28

* Uruguay terminó quinto con 25 puntos, fue al repechaje contra Australia y perdió.

-Mundial Corea y Japón 2002

1. Argentina 43 puntos

2. Ecuador 31

3. Brasil 30

4. Paraguay 30

* Uruguay terminó quinto con 27 puntos, fue al repechaje contra Australia y clasificó.

-Mundial Francia 1998

1. Argentina 30 puntos

2. Paraguay 29

3. Colombia 28

4. Chile 25

* Brasil clasificó sin jugar eliminatoria, tras haber quedado campeón en la justa anterior (Estados Unidos 1994). Para esta justa no había repechaje en Suramérica.











Comparta este artículo Deportes Ni una catástrofe saca a Brasil del Mundial de Rusia 2018 Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Ni una catástrofe saca a Brasil del Mundial de Rusia 2018 Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.