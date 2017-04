El Barcelona más agrietado necesita otro milagro ante la Juventus

La Juventus hizo un partido casi perfecto ante el Barcelona, le cedió el balón a los catalanes y en ataque aprovechó su fragilidad defensiva para ponerse en ventaja 3-0.

La Vecchia Signora hizo añicos el sistema defensivo azulgrana, ese que se ha resquebrajado en los últimos meses y que está a punto de igualar su temporada con más anotaciones en contra.

En los nueve juegos disputados en la actual Champions encajó 12 anotaciones, cifra que no se dio en las tres campañas anteriores, pues en en cada una recibió ocho dianas.

Incluso, es la primera vez que en Liga de Campeones, el Barça recibe tres o más goles en tres compromisos.

En la fase de grupos, el Manchester City le ganó 3-0 y en octavos de final el Paris Saint Germain lo goleó 4-0.

Además, la suma de goles recibidos en Champions y en Liga española es de 40, uno menos que en toda la temporada 2013-2014, su peor año defensivamente.

Para el técnico de Saprissa, Carlos Watson, el Barcelona ya no es el mismo que arrasó en España y en Europa.

“El estilo de juego cambió y yo no los veo igual, aquella circulación del balón muy fluida, muy rápida, el juego por los costados no lo veo igual. La línea de tres de repente no me gusta”, analizó Watson.

Esa fragilidad defensiva, especialmente por los costados, se vio en los primeros dos goles, en los que el argentino Paulo Dybala anotó tras incursiones de Juan Cuadrado y Mario Manduzkic por las bandas.

En la tercera anotación, Giorgio Chiellini le ganó la puja a Javier Mascherano y envió el balón al fondo de las redes.

Difícil remontada. El antecedente más reciente es favorable al Barça, que en la serie anterior, de octavos de final, eliminó al Paris Saint Germain a pesar de caer 4-0 en el juego de ida.

Pero en esta ocasión el panorama se ve más complicado, porque necesita hacerle cuatro goles a la Juventus, equipo que solo ha recibido dos anotaciones en los nueve juegos de Champions de esta edición.

“Aunque sea optimista por naturaleza, también tengo que pasar mis momentos de luto. Me responsabilizo al 100% y eso cuesta. Al menos tengo crédito para unas horas, hasta mañana (hoy) para empezar a pensar en otra remontada. Ha sido revivir una pesadilla”, dijo el técnico Luis Enrique tras la derrota.

Por su parte, el capitán Andrés Iniesta es más positivo.

“Si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, daremos la vuelta”, adelantó Iniesta.