Francia le gana a Inglaterra 3-2 en partido marcado por homenaje a víctimas

París

La selección francesa se impuso este martes a Inglaterra 3-2 en el Stade de France, en partido amistoso marcado por el homenaje previo a las víctimas de los atentados de Londres y Manchester.

Ousmane Dembélé le dio la victoria en el minuto 78 a los Bleus, quienes jugaron con un hombre menos desde el 46', por la expulsión de Raphael Varane. Samuel Umtiti (22') y Djibril Sidibé (43') anotaron antes, respondiendo al doblete del delantero inglés Harry Kane (9', 48' de penal).

Francia cerró así con buen sabor de boca su último partido de la temporada, después de la dolorosa derrota ante Suecia 2-1 el viernes anterior, en el duelo clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018.

El Stade de France se vistió de los colores rojo, blanco y azul para recordar a los fallecidos en los ataques recientes. Una de las tribunas se tiñó con una cruz roja sobre fondo blanco, en honor a la bandera inglesa. Además, a la salida de los jugadores al terreno sonaron los acordes de la canción del grupo Oasis Don't look back in anger (No mires atrás con ira), tocada por la banda de música de la Guardia Republicana francesa.

El presidente francés Emmanuel Macron y la Primera Ministra británica Theresa May presenciaron el duelo en la tribuna presidencial y los acordes del God Save The Queen sonaron a continuación de La Marsellesa, como ocurrió en sentido inverso en el último amistoso en Wembley entre ambas selecciones, donde se homenajeó a las víctimas de los atentados de París del 2015.

Otros fogueos. La selección argentina no tuvo problema alguno para cosechar su segunda victoria desde que Jorge Sampaoli asumió como su técnico y dejó claro que un abismo separa su calidad futbolística respecto de la que posee Singapur, al recetarle un 6-0 a domicilio este martes.

Consciente de la desigualdad en la cancha, Sampaoli dio descanso a Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Aún así, la Albiceleste tuvo la artillería suficiente para arrollar con tantos de Federico Fazio, Joaquín Correa, Alejandro Gómez, Leandro Paredes, Lucas Alario y Ángel di María.

Por su parte, Brasil se desquitó con una victoria contundente contra Australia 4-0 y así pasó la página luego de caer frente a los argentinos en Melbourne por 1-0, el viernes anterior

El gran protagonista del triunfo de los brasileños fue Diego Souza, no solo por su doblete, sino porque anotó el gol más tempranero de la historia de la Canarinha.

Souza, delantero de 31 años del Sport Club do Recife, no había marcado en sus anteriores cinco partidos con la selección. Sin embargo, anotó el primer tanto a los diez segundos de partido contra los australianos y el último en el descuento (90+3'), mientras que los otros dos los consiguieron Thiago Silva (62') y Taison (75').

Juegos amistosos:

Australia 0-Brasil 4

Singapur 0-Argentina 6

Sudáfrica 1-Zambia 2

Noruega 1-Suecia 1

Rumanía 3-Chile 2

Camerún 0-Colombia 4

Francia 3-Inglaterra 2