AC Milan busca recuperar su grandeza en la UEFA Europa League

Luego de tres años de ausencia en competiciones europeas, el AC Milan hace su regreso a los torneos continentales, en este caso participará en la UEFA Europa League.

Pese a ser el segundo torneo en importancia a nivel europeo, el equipo más ganador de Italia espera que sea el primer paso para resurgir de la etapa de oscurantismo que vivió en los últimos años en la Serie A, la cual lo marginó de los campeonatos más importantes.

Con la inversión del consorcio chino Rossoneri Sport Investment Lux, los milanistas incorporaron jugadores que les permiten soñar con pelear en todos los torneos que afronte.

"Me parece un poco exagerado decir que el Milan va a ganar el scudetto, lo va a pelear. Los equipos se construyen con trabajo y no solo es contratar buenos jugadores. Está muy claro que tras varios años de no sumar talentos, ahora el Milan tiene un buen técnico y una buena generación de jugadores. Yo creo que es el resurgimiento del Milan", analizó Andrés Agulla, comentarista de ESPN especializado en la Serie A.

Con futbolistas como el portero Gianluigi Donnarumma, el defensor Leonardo Bonucci, el volante Riccardo Montolivo y el delantero André Silva, el AC Milan tratará de tener un buen regreso a las jornadas internacionales.

La última vez que los rossoneri actuaron en Europa fue en la UEFA Champions League de 2013-14, torneo en el que llegaron a los octavos de final y perdieron 5-1 la serie ante el Atlético de Madrid.

Ese equipo era dirigido por Clarence Seedorf y habían jugadores como Michael Essien, Kaká, Mario Balotelli y Robinho. Del actual plantel solo permanece en el equipo Ignazio Abate.

El AC Milan estará en el grupo D junto con el AEK Atenas de Grecia, el Austria Viena y el HNK Rijeka de Croacia.

Los principales adversarios que enfrentará el Milan son el Arsenal y Everton de Inglaterra, Hoffenhein de Alemania, Lazio de Italia, Olympique Lyon de Francia, Zenit de Rusia y Villareal y Real Sociedad de España. Esto más los equipos que terminen terceros en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Primera fecha

A las 11 a. m.

FC Copenhague (Dinamarca)-Lokomotiv de Moscú (Rusia)

Zlin (República Checa)-Sheriff (Macedonia)

Apollon (Chipre)-Olypimpique Lyon (Francia)

Atalanta (Italia)-Everton (Inglaterra)

HNK Rijeka (Croacia)-AEK Atenas (Grecia)

Austria Viena (Austria)-AC Milan (Italia)

Istambul Basaksehir (Turquía)-Ludogorets (Bulgaria)

Hoffenhein (Alemania)-Braga (Portugal)

Young Boys (Suiza)-Partizan (Serbia)

Dinamo Kiev (Ucrania)-Skenderbeu (Albania)

Slavia Praga (República Checa)-Maccabi Tel Aviv (Israel)

Villarreal (España)-Astana (Kazajistán)

A la 1:05 p. m.

Real Sociedad (España)-Rosenborg (Noruega)

Vardar (Macedonia)-Zenit (Rusia)

Vitesse (Holanda)-Lazio (Italia)

Zulte Waregem (Bélgica)-Nice (Francia)

Herta Berlín (Alemania)-Athletic de Bilbao (España)

Zorya (Ucrania)-Ostersund (Suecia)

Vitoria (Portugal)-Salzburg (Austria)

Marsella (Francia)-Konyaspor (Turquía)

Arsenal (Inglaterra)-Colonia (Alemania)

Estrella Roja (Serbia)-BATE (Bielorrusia)

FCSB (Rumanía)-Victoria Plzen (República Checa)

H. Beer Shava (Israel)-Lugano (Suiza)