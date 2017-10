¿Cómo vivió la Selección los seis minutos de reposición ante Honduras?

El cuarto árbitro, el mexicano Eric Miranda, levanta la pizarra, son seis minutos de reposición. El Estadio Nacional ruge, Óscar Ramírez hace gestos de aprobación junto a su cuerpo técnico. En la acera del frente, todo es caos: Jorge Luis Pinto camina enfurecido a reclamar la decisión, le da instrucciones a su asistente Amado Guevara y los jugadores de Honduras corrían de lado a lado en la zona técnica a pelear por lo que creían injusto.

Con papel en mano, los asistente de la Sele, Luis Antonio Marín y Alejandro Larrea, conversaban con el Macho. Imposible estar sentados. La ansiedad se apoderó de todos en la banca.

Yelstin Tejeda y Rándall Azofeifa se ponían las manos en la cabeza. Ariel Rodríguez hacía gestos como si él fuera a ejecutar alguna jugada, como cuando quizo definir un posible cabezazo, pero no estaba dentro del terreno de juego.

El reloj avanzaba, el gol no llegaba, ni siquiera una jugada de verdadero peligro. Un minuto antes de saber cuánto repondrían, Ramírez le había dado la indicación a Kendall Waston que se marchara al frente, que fuera al ataque como en tiempos anteriores en su paso por el Saprissa.

Los primeros intentos de envíos largos de David Guzmán a Waston terminaron en faltas para los catrachos. En el banco de suplentes reclamaron las decisiones del central azteca César Ramos.

Rónald Matarrita fue uno de los que más refutó esas infracciones sobre Waston. El Macho ni hablar. Ya estaba un poco más aparte de sus asistentes. A los seis minutos añadidos solo le restaban dos cuando llegó el éxtasis.

"Bryan Ruiz sacó el centro, nos quedamos en silencio, todos callados y nada más vemos el resurgir a la torre de Waston. Lo tengo tan presente y marcado en mi mente. Ya luego llegó el festejo". Así revive Rándall Azofeifa la acción que tiene hoy a la Tricolor con campo fijo en Rusia 2018.

Para Azofeifa estar como suplente fue realmente estresante. "Es horrible, es lo peor que existe, no estás descargando nada de adrenalina, cuando Waston metió el gol, me fui corriendo donde él y lloraba como un chiquito porque no es para menos".

Al costado de la línea de cal se vivía otro partido. Tejeda lo vivió en silencio, pero con fe. Cuenta que si bien estaba tenso, sabía que el gol llegaría.

Pero al menos Tejeda estaba en la banca, Francisco Calvo no, pues estaba sancionado. "Fue algo muy sufrido, dificilísimo. Mucho estrés afuera, era algo incríble. Mi desahogo fue gritar el gol a todo pulmón".

Otro que estaba en la grada fue Álvaro Herrera, encargado de logística de la Nacional. "La reacción cuando vimos que nos dieron los seis minutos fue bastante positiva, los que estamos en esto, sabemos lo que sigfinica ese tiempo en un partido así. Por eso, el cuerpo técnico de Honduras se puso de esa manera, sabía lo que se les podía venir. Al final todo fue un estallido de felicidad y algarabía".

Al igual que todos ellos, el héroe de la noche tomó con optimismo la función asignada. Waston escuchó a Ramírez y le obedeció: se fue al frente.

Tras dos intentos fallidos de concretar, llegó lo que ya es historia. El mejor centro de pierna derecha en la carrera deportiva del capitán Bryan Ruiz y el salto a la inmortalidad de Waston.

En ese momento todo fue fiesta, el seleccionador nacional corrió a todo lo que le dieron las piernas. Marín y Larrea se abrazaron. Los restantes jugadores salieron detrás de Waston a ver quién podía parar al anotador del gol para tirarlo al piso y fundirse en abrazos.

Ni Rodney Wallace, ni Giancarlo González ni Daniel Colindres ni David Guzmán lo lograron. La euforia era total.

Mientras el catracho Ever Alvarado le pegaba desconsoladamente al banquillo de la H, en la cancha se veían los gritos al cielo de Patrick Pemberton, el llanto de Bryan Oviedo, el desahogo de José Salvatierra. La corrida de Keylor Navas casi de marco a marco para abrazar a sus compañeros. No era para menos, era la primera vez que el meta del Real Madrid jugaba en un partido eliminatorio en el que la Sele lograba el boleto.

"Ya tenía ganas de ir a atacar desde hace rato, estaba desesperado y quería ver cómo hacíamos para anotar, quería aportar algo", explicó Waston.

Y lo hizo, y de qué forma: ¡Rusia, allá vamos!