El tridente de Saprissa está en la media cancha

La cuota goleadora del mediocampo del Deportivo Saprissa es sobresaliente en lo que va del Apertura 2017.

Marvin Angulo, Ulises Segura y Mariano Torres han celebrado 13 de los 27 goles de los morados en el certamen, lo que equivale al 48%.

Ángulo es el goleador tibaseño con cinco concreciones, seguido de cerca por Ulises Segura y Mariano Torres, quienes con sus tantos ante Carmelita llegaron a cuatro.

Mariano Torres marcó un gol de gran calidad para decretar el 2-0 definitivo.

“Por suerte la pude agarrar bien y entró, tuve suerte. Contento de poder aportar al equipo, pero lo más importante es que el equipo gane”, explicó el volante argentino.

Por su parte, Ulises Segura considera que los goles no tienen que ser el único parámetro para evaluar el rendimiento de los jugadores.

“Yo siempre me he sentido bien en la cancha, me preparo para eso. Yo siempre he dicho que no pueden decir que porque meto goles he aumentado mi rendimiento. Para mí la mentalidad es ser constante y pienso que siempre lo he sido”, comentó Ulises Segura.

Además, este trío ha aportado diez asistencias para el equipo de Carlos Watson.

En total, Angulo, Segura y Torres han tenido injerencia en 19 de los 27 goles que ha celebrado la afición morada.

David Ramírez y Julio Cascante también han marcado cuatro goles.

En lo que va de la temporada, Marvin Ángulo y Mariano Torres se ubican como segundo y tercer jugador con más minutos con 951 y 936 minutos, respectivamente, solo por detrás de Julio Cascante (981).

En el caso de Torres, la cantidad de minutos es de 548, pues se ha perdido tres partidos.