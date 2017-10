Óscar Ramírez y Celso Borges se raparon por promesa; otros se teñirán el cabello con los colores patrios

En la intimidad del vestuario de la Tricolor, la celebración estuvo con maquinilla en mano.

El seleccionador nacional Óscar Ramírez se robó el show y salió con nuevo look.

VIDEO:Seleccionados rapan a Óscar Ramírez y Celso Borges

El Macho explicó que se rapó por una promesa hecha a los seleccionados desde el microciclo de trabajo anterior, en caso de conseguir el boleto a Rusia 2018.

"Yo ofrecí el pelo, creo que vale la pena por la clasificación. De joven me rapé varias veces y quería cumplir con lo prometido. Es algo bonito y para disfrutar entre todos", comentó Ramírez, quien salió a la zona mixta con una gorra, pero la prensa pronto se percató de su cambio.

Al igual que el estratega, los jugadores Celso Borges y Johnny Acosta también pasaron por el peluquero, que fue Keylor Navas. Además, Bryan Ruiz quitó la barba.

"Esta era una apuesta que habíamos hecho. No sé qué me hizo Keylor, pero tenía que trabajar con lo que había. Quedó bien, no me disgusta", manifestó el volante.

En su criterio, esta clasificación al Mundial fue muy especial: "Fue mucho éxtasis, costó muchísimo, estoy muy contento porque son años de mucho viaje, bastante sacrificio y se lograron los objetivos".

Eso sí, el festejo no quedó ahí. Christian Bolaños, Bryan Oviedo y Cristian Gamboa se teñirán el cabello de blanco, azul y rojo, según reveló el jugador del Vancouver Whitecaps.

"El pelo no me lo corto ni loco, tengo que teñírmelo, pero no había tiempo. Tiene que haber un buen estilista porque somos varios", contó el volante ofensivo.

Bolaños externó que es parte de la fiesta y vio con buenos ojos que el estratega se apuntara a disfrutar con el grupo.

"Es parte del fútbol, esto es un deporte, un juego, es parte del folclor nuestro, el profesor nos lo había dicho y es bonito que él haya dado el ejemplo", externó Bolaños.