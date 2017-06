El paso de los años no le quitan la magia a las leyendas del fútbol tico y de América

Lo que bien se aprende nunca se olvida, dicta el conocido refrán y ayer en el Estadio Nacional quedó plasmado que ni los años ni el retiro pueden quitarle o reducir la magia a los ídolos de antaño del fútbol tico y también de América.

El duelo entre las Estrellas Master y las Leyendas de América fue un verdadero espectáculo y pese a ser un duelo amistoso, la competitividad de quienes se consagraron como estrellas hizo que el choque fuera atractivo de principio a fin.

Figuras como Mauricio Solís, Wálter Centeno, Alonso Solís y Rolando Fonseca dejaron ver que la técnica con la pelota está intacta. Sin embargo, Hernán Medford fue quien se robó el espectáculo con sus característicos desbordes, la velocidad, los regates y su definición impecable para mover los mecates.

Hernán cobró sin inmutarse un penal en el minuto 24 y en el 38’ dio clases de cómo abombar las redes en un mano a mano.

Cada vez que el Pelícano tocaba la pelota se escuchaba una cascada de aplausos para quien deleitó con su juego e hizo vibrar al país con la Tricolor .

En la zona defensiva, Enrique Díaz dejó muy en claro que aún tiene su particular zancada y Harold Wallace no extravía su ida y vuelta característico, al punto de ser de los que más corrió. Mientras que Luis Marín, Wallace, Alexánder Madrigal, Javier Delgado, Róger Flores y Mauricio Montero frenaron todo lo que pudieron.

Eso sí, el Chunche se dio un baño de cariño, al punto de que en todas sus apariciones fue ovacionado por el público y su nombre se coreó en las gradas.

En ataque, Álvaro Saborío no pudo irse sin su gol y en el 33’ hizo que a la mente de los aficionados de Saprissa se vinieran los recuerdos de una combinación que dio muchos frutos. Alonso y Paté tejieron una buena acción para que Sabo cerrara.

Por su parte, el combinado de América no se quedó atrás y sus integrantes dejaron trazos dignos de aplaudir.

René Higuita no solo emocionó con su agilidad bajo los tres palos, sus achiques y buen juego con los pies, sino que también anotó en el 14’. Su cobro de penal a lo Panenka no ingresó tras la tapada de José Alexis Rojas, pero en el rechazo sí lo logró. Sin embargo, el Escorpión no pudo darse durante el juego.

Iván Hurtado, Arnold Cruz, Eliseo Quintanilla, Pablo Melgar, Percibal Pigot, Jorge Dely Valdéz, Memín Funes, Amado Guevara y Tyson Núñez también dejaron ver toda la calidad que los caracterizó.

Dely puso el 3 a 2 en el 63’, luego de un par de regates impecables y Hurtado fue infalible desde los 11 metros en el 70’ para el 3 a 3 final del choque.

El evento terminó por traer a la mente toda la calidad que plasmaron las figuras y que aún en día se mantiene. El éxito y los más beneficiados fueron los comedores infantiles de la Asociación Pancitas Llenas, a quienes iba dedicada la actividad.