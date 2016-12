Adolfo Machado: ‘Una oportunidad como la del Houston no llega de la noche a la mañana’

Marca a presión

Adolfo Machado es sinónimo de lucha, garra y coraje. Con un sentido mensaje, el capitán del Saprissa anunció ayer de manera oficial su salida del club.

¿Es el Deportivo Saprissa el club que más lo ha marcado en toda su carrera deportiva?

Es un club que ha marcado muchísimo a toda mi familia. Mi esposa me dijo que tenía el corazón aquí en Costa Rica y que era difícil tomar la decisión. El primer día que llegué luego de los dos años de estar suspendido dije que iba entregarme al máximo y lo he hecho.

¿Qué fue lo que hizo que no dudara en aceptar la oferta?

Una oportunidad a esta edad no le llega a uno de la noche a la mañana. Si este club me viene dando seguimiento siento que llegó el momento de partir. El equipo me dijo que a pesar de la edad me querían en sus filas. Ellos conocen cómo juego y mi profesionalismo. Investigaron mucho sobre mi persona. Es una bendición que me saliera esta oportunidad a mis 31 años.

¿Qué recuerda de cómo fue su llegada al Saprissa?

Fue un paso difícil antes de llegar al Saprissa porque ya estaba sepultado antes de que me conocieran. Los medios de comunicación juzgan a su persona por su portada y no por cómo son, los medios me sepultaron y mi esposa se sentía triste, pero en ese momento le dije que yo era un hombre recto y si esa puerta se me había abierto era para luchar por ella y mi hija.

”Luego de mi experiencia aquí, le digo a los jóvenes que el campo de juego representa mucho para nosotros y siempre hay que dar el máximo dentro y fuera de la cancha. Por ejemplo, yo he salido adelante con la ayuda de mi esposa y mi hija”.

¿Deja la puerta abierta para regresar en algún momento?

Todo queda abierto, si existiera la posibilidad de que no me fuera tan bien como aquí, todo queda abierto. Yo quería retirarme aquí, pero ahora hay nuevos horizontes en mi carrera.

¿Qué sabe del Houston Dynamo de la MLS?

Le he dado seguimiento al Houston y sé algo de los pocos refuerzos que han llegado.

¿Cuál es su mejor recuerdo que deja en el Saprissa?

Si el corazón fuera más grande metería a toda la institución y a esa gran afición morada.

¿Cómo asumió el camerino su salida del equipo?

Esta semana voy a estar con ellos, vamos a conversar, vamos a tener esos tiempos amenos que siempre hemos tenido. Me tocó una gran familia, siempre estuvieron ahí cuando uno u otro se cayó, pero nos dimos el apoyo y espero encontrarme ese mismo grupo en Houston, porque aquí somos una familia fuerte, madura e inteligente que a pesar de las adversidades siempre salimos adelante con la frente en alto.

“Porque en esta institución pasamos momentos de alegría, pero también otros duros”.











