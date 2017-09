Keylor Navas podría quedar en el once ideal de la FIFA en su tercer intento

El 2014 fue el año en el que Keylor Navas catapultó su carrera a niveles estratosféricos. La estrella tica empezó a hacerse un nombre en la Primera División de España cuando era jugador del Levante; el resto de la historia ya es conocida.

Con el Mundial de Brasil de ensueño, fichó con el Real Madrid, club con el que ha conseguido nueve títulos, entre los que más destacan están dos Champions League de manera consecutiva (2015-2016 y 2016-2017).

LEA: Entrevista exclusiva con Keylor Navas: 'La ambición va en la sangre... no hay techo'

El guardameta recibió este miércoles su tercera nominación para el once ideal de la FIFA, luego de los fallidos intentos por ganar esta distinción individual en el 2015 y 2016.

Este año, Navas está en la terna final para ser el mejor portero de la FIFA, situación que se le negó en el pasado, aunque tenía buenos atestados. Ahora está en la puja junto al italiano Gianluigi Buffon (Juventus) y al alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich).

En el 2016, el madridista estuvo en la lista de cinco arqueros junto a Claudio Bravo (Manchester City), Buffon (Juventus), David de Gea (Manchester United) y Neuer (Bayern Múnich). Al final, el premio fue para el alemán.

Mientras que en el 2015, participó en la votación junto a Buffon, Iker Casillas (FC Porto), De Gea y Neuer. Nuevamente, los aplausos fueron para este último jugador.

Lea: La carta de presentación para Keylor Navas en premio FIFA son sus coronas

Keylor también quedó al mergen de la designación de mejor portero de la UEFA en las pasadas dos ediciones, aunque sí levantó la Orejona con el cuadro merengue.

En una entrevista exclusiva con La Nación, el pasado 24 de agosto, Keylor afirmó que es un orgullo pertenecer a esta nueva nominación de la FIFA.

"Pues es un honor para mí, naturalmente. No me obsesiona esta circunstancia porque lo que realmente me preocupa es estar cada día mejor que el anterior", externó el nacional.

Al ser consultado si es un buen momento para pensar en algún premio individual, respondió: "No me preocupa esto".

En la pasada final de Champions, Navas le ganó el duelo al histórico Buffon y en la cancha hubo una conversación entre ambos.

"No hubo muchas palabras, pero las que hubo fue de respeto máximo entre dos profesionales. En esos momentos, en que uno ha tocado la gloria y otro ha perdido, no se dan las circunstancias más adecuadas para mantener una conversación sosegada sobre nada", expresó Navas.

Incluso, en reiteradas ocasiones, el italiano, campeón del mundo en Alemania 2006, ha tenido buenos comentarios para el costarricense.

"Keylor es un gran portero. El Real Madrid ha ganado dos Champions League con él y a menudo ha sido importante en las fases para llegar y ganarlas. No creo que tengan necesidad de fichar portero, los resultados dicen que así ganan", manifestó el emblemático meta de la Juve el pasado 4 de setiembre a Diario Marca de España.

Por su parte, en el duelo particular con el alemán Neuer, destaca que el europeo se dejó el premio al mejor portero del Mundial Brasil 2014, por encima de Keylor.

En esa Copa del Mundo, Neuer no obtuvo ningún premio al mejor jugador de ningún partido, mientras que el costarricense se llevó tres galardones individuales. Al final, el guante de oro se fue para Alemania, selección que también se llevó el trofeo de campeona.

Nominaciones individuales de Keylor Navas

Equipo ideal de la FIFA en el 2015: Estuvo nominado, pero no ganó

Equipo ideal de la FIFA en el 2016: Estuvo nominado, pero no ganó

Equipo ideal de la FIFA en el 2017: Está en la terna final. *El 23 de octubre se conocerá el resultado final

Equipo ideal de la UEFA en el 2015-2016: Estuvo en la nominación, pero no ganó

Equipo ideal de la UEFA en el 2016-2017: Quedó fuera de la terna final

Mejor portero de la Liga Española 2013-2014: Ganó el premio cuando era ficha del Levante

Mundial Brasil 2014: Mejor jugador de partido entre Costa Rica - Inglaterra

Mundial Brasil 2014: Mejor jugador de partido entre Costa Rica - Grecia

Mundial Brasil 2014: Mejor jugador de partido entre Costa Rica - Holanda

Mejor jugador de Concacaf 2014: Ganó el premio

Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) en el 2014: Tercer mejor portero del mundo

Mejor portero de Concacaf 2016: Ganó el premio

Trofeo EFE al jugador iberoamericano del año: Ganó el premio