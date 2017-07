Ronaldinho ‘He tenido mucha suerte en la vida’

El astro brasileño considera que terminó su carrera en el momento adecuado y que el mejor jugador del mundo es Lionel Messi.

¿Siente que su carrera terminó antes de lo posible?

No (entre risas), cuando tomé la decisión de retirarme ya sabía que era mi momento.

¿Cree que Costa Rica puede repetir lo hecho en Brasil 2014?

Yo creo que puede y que puede llegar aún más lejos. Están mejorando en cada año que pasa. Tienen futbolistas jugando afuera y con más experiencia va a hacer que el equipo sea aún más fuerte.

Usted ganó todo con Brasil y con el Barcelona. ¿Qué le faltó por ganar?

Creo que la liga de Brasil fue lo que me faltó en mi carrera deportiva.

¿Qué conoce de los jugadores de Costa Rica?

Keylor (Navas) es un buen portero, está haciendo un gran trabajo. Me alegro mucho por eso, la gente aquí ama mucho el fútbol y es bueno ver a uno de los suyos haciendo historia en un gran club. Él va a abrir puertas para otros jugadores de aquí. Con lo que ha hecho está siendo de mucha importancia para los demás.

Usted ganó el Balón de Oro con 25 años y Neymar tiene esa edad. ¿Siente que le está agarrando tarde a Neymar para tomar ese rol en un equipo importante de Europa?

Yo creo que él ya es la cara del Barcelona junto con Lionel Messi y Luis Suárez. Creo que ya lo es, no le falta nada, los títulos están viniendo y creo que los premios individuales vendrán naturalmente.

¿Si usted fuera Neymar aceptaría la oferta de más de 200 millones de euros del Paris Saint Germain?

El dinero tiene que estar en segundo plano, lo importante es hacer las cosas con el corazón. No se gana nada si el bolsillo está lleno y uno está triste. Creo que hay que hacer las cosas con el corazón y ser feliz.

¿Cuál es la edad ideal para un futbolista?

Es difícil, creo que cada uno tiene su momento, Pelé con 17 años ya hacía lo que hacía. Messi muy joven hacía lo que hacía. Otros han sobresalido con 28 o con 30 año. Depende mucho también del país, eso es muy particular.

Brasil salió mal de la pasada Copa del Mundo con la goleada 7-1 ante Alemania. ¿Siente que ese trago amargo ya pasó?

Creo que ya están muy bien y están jugando de la forma que al brasileño le gusta ver. Creo que van a llegar muy fuertes al Mundial.

¿Cómo ve la decisión de la FIFA de incrementar la cantidad de equipos para el Mundial del 2026?

Va a llamar más la atención todavía. Más países disputando, más gente mirando. Esto va a hacer que el Mundial sea más visto todavía.

¿Qué piensa de la tecnología en el fútbol?

Cuando estaba jugando no había tecnología, es un tema interesante, pero si es algo que va a venir a beneficiar el fútbol, pues bienvenido. Tenemos que esperar para ver lo que va a pasar.

¿Qué recuerda del partido en Corea y Japón 2002 cuando Brasil enfrentó a Costa Rica?

Lo vi bien ese partido, son recuerdos maravillosos porque en ese mundial salimos campeones, por lo que acordarse de ese mundial siempre es bueno.

¿Quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Messi sin duda.

¿En cuál de los equipos donde jugó fue más feliz?

He tenido mucha suerte en la vida, por todos los equipos por los que he pasado he conquistado títulos. Jugué con los más grandes del mundo: Barcelona, Milan, PSG, Flamengo, Gremio y Atlético Mineiro. En todos viví experiencias muy lindas, pero el Barcelona ocupa un lugar especial porque fue el equipo donde jugué más tiempo y ahí he disfrutado mucho.

¿Cuál fue el mejor jugador con el que compartió cancha?

Es imposible decir un solo nombre. Dios ha sido muy bueno conmigo y he jugado con grandísimos jugadores y mis ídolos Romario y Ronaldo.

¿Donde nació su magia?

Desde pequeño estaba con un balón, mis primeros regalos siempre fueron balones.