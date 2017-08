La madurez cambió la carrera de David Ramírez

El atacante David Ramírez es otro desde que volvió a Saprissa. Estar un año y tres meses lejos de casa con el Moreirense, en Portugal, le hicieron madurar y regresar más fuerte a esta nueva etapa con el Monstruo.

El técnico Carlos Watson afirmó que el cambio se nota, pues él dirigía al equipo cuando se marchó al extranjero por última vez y continúa siéndolo en el presente.

"David (Ramírez) es otro jugador, es otra persona, maduró y es muy importante por el bienestar de él, de Saprissa y hasta de la Selección porque es una opción. Él ha cambiado, mira de otra óptica el entrenamiento. Es un gran compañero en el camerino, no es que antes no lo fuera, pero ahora es influyente en el vestuario por su profesionalismo. Nos hemos ganado una muy buena persona y un mejor jugador", externó Watson sobre el futbolista.

A sus 24 años, Ramírez asegura que la madurez en una ley de vida y que llega en el momento justo para construir un mejor futuro deportivo.

"Conforme pasa el tiempo uno va madurando, intento disfrutar al máximo de lo que hago, disfruto con mi familia y con este gran grupo que hay en el equipo. Cada uno aporta mucho al camerino y así es como lo hacemos fuerte. Estoy contento porque sabemos a dónde vamos, estoy seguro que vamos a lograr grandes cosas en este torneo", comentó Ramírez.

El ariete registra tres anotaciones en cuatro remates directos, es decir, presenta una efectividad del 75%. "He intentado aprovechar las opciones que me quedan, he estado muy concentrado para lograrlo y aprovechar el momento, gracias a Dios se me han dado las cosas, pero uno también es humano y se puede equivocar".

Ramírez reveló que extrañaba la sensación de jugar un clásico nacional. Tiene la confianza de estar enrrachado. Espera poder gritar un gol en el Morera Soto en la fiesta del debut de Wilmer Pato López en el banquillo manudo.

Si bien el puesto de centro delantero lo tiene el hondureño Jerry Bengtson, Ramírez se ganó un puesto a puro gol, pues es el líder de goleo morado junto a Julio Cascante, con tres tantos cada uno.

"Viene un clásico importantísimo, esperamos sacar un buen resultado. A quién no le gusta jugar clásicos porque ahí se puede demostrar de lo que estamos hechos, sabemos que vamos a sacar el resultado, tengo fe de eso", indicó.

El futbolista dice estar "tranquilo" previo a la lista de convocados del seleccionador Óscar Ramírez para los juegos eliminatorios contra Estados Unidos y México, de inicios de setiembre.

"Estoy muy tranquilo, he trabajado muy bien en los entrenamientos y creo que con muchísimo esfuerzo en los partidos se me han dado las cosas. Solo Dios sabrá si estoy en la lista, yo voy a seguir trabajando humildemente", concluyó el artillero.