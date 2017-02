Dos jugadores dejaron Liberia por los atrasos salariales

Algunos futbolistas solo entrenaron un día

Dos jugadores de Liberia no soportaron más la difícil situación económica que afrontan por la falta de salario y dejaron el club para buscar empleo.

Se trata de Alex Martínez y Alonso Arias, a quienes los asfixió la falta de pago, según confirmó el técnico liberiano Marvin Solano.

El timonel admitió que le dolió escuchar los relatos de ambos futbolistas cuando le explicaron la principal razón por la que no podían continuar con el equipo de sus amores.

“Martínez no aguantó más y tuvo que buscar trabajo. Además, previo al partido ante Limón (el 21 de enero), Alonso me dijo que ya no tenía dinero para viajar. Esto no es para dar lástima, que eso quede claro, pero sí para contar la realidad”, afirmó el estratega.

Solano explicó que Paulo Rodríguez y Wálter Chévez solo entrenaron un día de la semana pasada, pues también decidieron buscar otra manera de obtener un ingreso.

“Rodríguez es licenciado en Nutrición y me dijo: ‘Profe, tengo mi profesión y voy a ganarme la vida’. También Chévez, quien está suspendido. Aquí hay muchas más cosas, pero mejor dejémoslo ahí”, comentó el timonel pampero.

Otro aspecto que tocó Solano fue que hubo un futbolista –prefirió guardarse el nombre– que cubrió los gastos de transporte para el juego del sábado anterior ante Saprissa, en el Estadio Fello Meza (4-0).

“Él me pidió que no diga el nombre, es un muchacho que se parte en el campo y me dijo que iba a dar el dinero porque lo necesitábamos”, dijo.

Eso sí, pese a todas las situaciones complicadas, el jefe del banquillo liberiano es enfático en su apreciación: “Verlos luchando contra esta adversidad me alienta a no fallar”.

Recolecta. El jugador Rafael Núñez reveló que el dinero que algunos aficionados les dieron la semana pasada sirvió para cancelar ciertas deudas.

“Son pequeñas entradas que ayudan a los más necesitados, de eso se trata. Hay que ir generando algunos ingresos para ayudar a las familias. Esto tenemos que sacarlo entre todos”, expresó Núñez.

El defensor central insistió en que esta situación económica no fue la principal razón de la derrota contra los morados.

Por su parte, Paulo Rodríguez contó que es muy agobiante luchar contra el descenso cuando se vive este tipo de situaciones económicas.

“Es muy complicado por la parte personal y grupal que tenemos. Ahora le digo a la afición que esté tranquila, vamos a batallar mucho para no descender y mantenernos en Primera División”, concluyó Rodríguez.











