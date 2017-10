¿Qué se hicieron los juveniles de Saprissa?

Los jóvenes tuvieron un papel fundamental para remolcar a Saprissa hasta la final en el Torneo de Verano 2017, pero no se volvieron a ver en el terreno de juego.

Se trata de los defensores Adrián Chévez y Yostin Salinas; el lateral izquierdo Jorman Sánchez; y los volantes Jaylon Hadden, Marvin Loría y Carlos Villegas.

Tanto fue el protagonismo que tuvo la sangre joven en el Verano, que el Monstruo fue el tercer equipo en utilizar la mayor cantidad de jugadores en la categoría Sub-21 (6) y el segundo club en darles más minutos 1.428, por debajo de Carmelita (11 juveniles y 2.678 minutos).

Salinas fue el que más oportunidad tuvo con el técnico Carlos Watson al jugar 544 minutos. Sánchez sumó 422, Chévez contabilizó 270, Villegas acumuló 135 y Loría un total de 67.

A excepción de Salinas (476), en esta campaña ningún otro juvenil ha vuelto a tener acción en el certamen. Incluso, los tibaseños son quienes menos jugadores Sub-21 han utilizado, con solo uno, igual que Pérez Zeledón. Sin embargo, el generaleño es el portero Bryan Segura, quien es titular indiscutible y suma 810 minutos de acción.

Evaristo Coronado, gerente deportivo morado, afirma que estos jóvenes fueron parte importante en el subcampeonato del Verano 2017 y que en este certamen, el cuerpo técnico no ha tenido la tranquilidad deportiva para poder alinearlos.

Asegura que la exigencia de ser campeón ha hecho que la mirada se vuelva a jugadores con más rodaje en Primera.

"En este torneo no hemos logrado tomar la cima para trabajar un poquito más tranquilos, hemos tenido que jugar con más experimentados para sacar los resultados. Saprissa siempre tiene la obligación de ganar y esto ha motivado que el cuerpo técnico tenga poca opción de darles chance a los muchachos que brillaron en el torneo anterior. Tenemos claro que sí tienen futuro para estar en la Primera", comentó Coronado.

Además, la cabeza deportiva de la institución contó que los futbolistas se entrenan con el primer equipo durante la semana y juegan con el alto rendimiento.

También dejó claro que no es que hayan tenido un retroceso, aunque no tengan tanta oportunidad para jugar, ni que no sea el momento ideal para tomarlos en cuenta.

"Se les hace ver que siguen trabajando para crecer, no es que han tenido retroceso, el cuerpo técnico no ha tenido chance de darles el espacio, hemos tenido partidos difíciles e incómodos, que nos han costado. No es el momento preciso para poner a un joven que está por empezar a dar sus primeras armas. Lo ideal es que entren en juegos que ya estén resueltos para que se muevan con libertad y que nadie los señalen a ellos de responsables", resaltó.

Por su parte, el técnico Carlos Watson afirmó, en medio de la pretemporada, que no había llevado a algunos juveniles a los trabajos físicos en Guanacaste porque le habían "quedado mal con el estudio".

Luego, el 14 de setiembre en conferencia de prensa, se le consultó a Watson sobre si los juveniles podrían sumar minutos en este torneo y afirmó que podrían tener oportunidad de aparecer.

"Le entiendo su preocupación. Ellos están bien, están asistiendo a las clases, les ha ido bien. Compiten en el alto rendimiento y están listos para cualquier cosa que ocurra, pero imagínese que ni Anderson Leite ni Jonathan Moya están jugando. Qué dicha porque tenemos un plantel fuerte y ellos se están fogueando en el alto rendimiento, por eso se mantienen con buena dinámica. Son parte importante y en cualquier momento van a aparecer", externó Watson.

Listado. En el ranquin de los 12 clubes de la Primera División, en cuanto a minutos de los jugadores Sub-21, Saprissa se ubica en la novena casilla, mientras que en cantidad de futbolistas es el último junto a Pérez Zeledón, según datos suministrados por la Unafut.

Carmelita es el número uno con 11 jugadores alineados y 3.853 minutos. Se trata de Suhander Zúñiga (1.161 minutos), Bryan Rojas Jiménez (714 minutos), Luis Carlos Fallas (637 minutos), Jonathan Martínez (569 minutos), Bernal Alfaro (304 minutos), John Jairo Lara (165 minutos), Endrick Alvarado Badilla (111 minutos), José Pablo Zúñiga (82 minutos), Yael López (63 minutos), Nextaly Rodríguez (27 minutos) y Joshua Ulate (20 minutos).

El segundo puesto es de Santos con cinco juveniles. El técnico Johnny Chaves les ha dado un total de 1.887 minutos.

Ellos son: Ian Smith Quirós (960 minutos), Pablo Airboine (537 minutos), Alexis Gamboa (270 minutos), Denilson Mason (90 minutos) y Denilson Mora (30 minutos).

Grecia es tercero con Luis José Hernández (1.170 minutos), Luis Mario Díaz (280 minutos) y Roberto Córdoba (119 minutos).

Un escalón más abajo está Cartaginés con Luis Diego Rivas (810 minutos), Joan Arley (314 minutos), Cristopher Núñez (144 minutos), Ronaldo Araya (67 minutos) y Leandro Jiménez (18 minutos).

Debajo de los brumosos aparece Alajuelense: Darío Alfaro (930 minutos), Adonis Pineda (270 minutos) y Barlon Sequeira (137 minutos).

Por su parte, Guadalupe es sexto con la incorporación de Lautaro Ayala (356 minutos), Kevin Espinoza (312 minutos), Kijell Medina (226 minutos), Justin Daly Cordero (123 minutos), Fabrizio Ramírez (67 minutos), Manuel Morales (63 minutos) y Eduardo Juárez (35 minutos).

Pérez Zeledón es sétimo con la participación de Bryan Segura (810 minutos). Además, Limón es octavo con la alineación de Ryan Bolaños (486 minutos) y Jeurgen Sequeira (4 minutos).

El Saprissa es noveno con Yostin Salinas (476 minutos) y Liberia décimo con Jorge Alberto Espinoza (151 minutos), Armando Espinoza (98 minutos), Jorge Jiménez (90 minutos), Yecxy Jarquín (37 minutos) y Mario Mora (34 minutos).

Herediano ocupa la casilla 11 tras haber alineado a Esteban Espinoza (238 minutos) y a Jimmy Marín (162 minutos).

En el último lugar está la UCR con la utilización de José Alfredo Zamora (64 minutos) y Jason Reyes (28 minutos).

Jugadores Sub-21 del Saprissa

Adrián Chévez

Edad:19 años

Posición: Defensa

Tiene por delante a: Julio Cascante, Henrique Moura y Yostin Salinas

Yostin Salinas

Edad: 19 años

Posición: Defensa

Tiene por delante a: Julio Cascante y Henrique Moura

Jorman Sánchez

Edad: 19 años

Posición: Lateral izquierdo

Tiene por delante a: Joseph Mora, Heiner Mora y Lemark Hernández

Jaylon Hadden

Edad: 18 años

Posición: Volante de contención

Tiene por delante a: Juan Bustos Golobio, Anderson Leite, Cristian Martínez y Jeikel Medina

Marvin Loría

Edad: 20 años

Posición: Volante

Tiene por delante a: Juan Bustos Golobio, Anderson Leite, Mariano Torres y Marvin Angulo

Carlos Villegas

Edad: 18 años

Posición: Volante

Tiene por delante a: Juan Bustos Golobio, Anderson Leite, Mariano Torres y Marvin Angulo