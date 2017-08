Benito Floro: ‘Hemos hecho mérito para que hubiera empate’

El técnico, Benito Floro, de los manudos considera que están con vida en la serie ante el Olimpia de Honduras y pueden revertir el marcador de 2-0.

¿Cómo analiza la derrota por 2-0 ante el Olimpia?

Ha sido un partido bastante competitivo entre los dos equipos que han tratado de hacer un buen juego, con buen ritmo. Soportando un poquito el no muy perfecto estado de la cancha, pero suficiente para poder jugar bien. Creo que ha sido un partido muy emocionante, creo que han habido opciones de gol para ambos equipos y en este caso la suerte cayó a favor del equipo del Olimpia, pero creo que ambos hemos hecho mérito para que el partido hubiera acabado empate.

¿Cómo afrontar el partido de vuelta la próxima semana en el Estadio Nacional?

Un partido muy abierto que será allá, igual que lo fue acá. Los dos equipos tienen buenas hechuras y van a buscar el resultado.

¿Qué tanto les afectó el gol tempranero que recibieron?

Yo no tengo que enjuiciar a los árbitros, pueden equivocarse y la mayoría de veces aciertan. Se puede protestarles, pero en frío no hay que enjuiciarles, hay que dejar que ellos mismos analicen sus jugadas y también los organismos competentes. Si se me ocurre criticarlos y después se demuestra que han acertado hago el ridículo. Por experiencia prefiero que sean ellos mismos los que se analicen.

¿Cuál fue el principal fallo de Alajuelense?

Igual que el Olimpia, hemos tenido fallos en el control del balón, ejecución de un movimiento franco, de ejecución de un despeje, de ir un poco más arriba en la presión, de combinar un poco más y finalizar mejor; pero son dos equipos con el mismo nivel básicamente. Uno con más aciertos y el otro con menos.

¿Le pesaron las bajas que tenía para este primer partido ante el Olimpia?

En cierta medida uno o dos no se nota mucho, pero cinco futbolistas que pueden ser considerados titulares merman un poquito ciertos aspectos. Han sido suficientes los que estaban en la cancha para haber obtenido un resultado un poquito mejor. Tampoco está tan mal este resultado, no es definitivo, pero indudablemente se ha hecho mérito para hacer un gol como mínimo en este juego.

¿Cómo va a manejar el marcador en Costa Rica ?

Sobre el resultado, no soy adivino, pero lo que sé es que los dos equipos van a jugar bien porque la cancha es buena. Ellos saben que no se pueden confiar y nosotros sabemos que tenemos opciones de clasificar, vamos a ver otro partido que va a ser muy emocionante y bonito.

¿Esperaba así al Olimpia ?

Yo del rival siempre espero las máximas dificultades. Nunca he visto lo contrario.