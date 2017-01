El fútbol de Kenneth Cerdas le agrada a Benito Floro

En el Invierno solo jugó 57 minutos

Kenneth Cerdas está ante la gran oportunidad que ha esperado desde hace tiempo.

El técnico Benito Floro sí cree en su fútbol y en el potencial del joven de 21 años.

En el torneo pasado, Alajuelense sufrió por la ausencia de un armador de juego, algo que le afectó más con la lesión del capitán Pablo Antonio Gabas.

Se creía que su turno había llegado, pero el mediocampista apenas jugó 57 minutos, distribuidos en tres partidos.

La inactividad de Cerdas con la Liga quedó en el pasado; lo único que el creativo quería era mostrarse y ahora su realidad pinta muy distinta.

Con unas pocas sesiones de entrenamiento, él logró atrapar la atención del técnico español Benito Floro, quien vio detenidamente su toque de balón en los enfrentamientos contra Cartaginés y Saprissa, en los 90 Minutos por la Vida.

Eso hace pensar que el 29 de Alajuelense tiene vía libre para comenzar el torneo como titular. Su primera actuación será mañana a las 6 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto contra el Santos de Guápiles.

“Por dicha todo va bien, jugué los dos partidos de la cuadrangular y me ha dado bastante chance, entonces yo creo que ahora hay que aprovecharlo”, mencionó Cerdas.

El volante está ilusionado, lo toma como un ahora o nunca y el entrenador también espera mucho de lo que él pueda hacer.

“Por el estilo de juego de él y lo que a él le gusta, me adapto un poco a eso, pero no es nada fijo; creo que hay que respaldarlo con trabajo y con mucha dedicación porque hay mucha competencia. Aquí no se puede aflojar”, citó.

A mitad de semana, la Liga mostró una pincelada sutil del proceso que inicia el asturiano.

“En el primer partido contra Cartaginés nos costó un poco. En el segundo juego contra Saprissa nos vimos más sueltos, ya tuvimos la posesión y nos apoderamos del ritmo de juego; creo que por ahí va la cosa, cuidar la bola y mantenernos atacando el mayor tiempo posible”, relató.

Frank Carrillo, la mano derecha de Benito en la Liga, asegura que ya se vio un equipo plagado de jóvenes y bien organizado, que toca bien la pelota, con personalidad y algunos rastros de agresividad con el esférico.

“Eso es lo que se va a ver en el torneo; la idea no está tan plasmada porque apenas el Míster está conociendo a los jugadores, pero vamos a ser un equipo muy disciplinado tácticamente, con buenas jugadas de estrategia”, citó el asistente técnico erizo.

Y añadió: “Estamos muy contentos, primero por la disponibilidad de ellos, son jugadores muy trabajadores y han acatado rápidamente la idea que quiere plasmar el entrenador en el equipo”.

Carrillo afirmó que en cuanto a los refuerzos, la Liga se lo toma con calma: “No hay ninguna prisa, el Míster los está viendo y no tenemos nada en concreto”.











