Tres equipos de fútbol figuran entre los 12 principales patronos morosos con la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio a conocer este viernes la lista de los 50 mayores patrones morosos activos por deudas asociadas con cuotas obrero patronales.

Dentro de los primeros primeros 12 lugares se encuentran los equipos de fútbol de Barrio México, Cartaginés y Santos de Guápiles.

El monto adeudado por el Club Deportivo Barrio México Sociedad Anónima Deportiva, que milita en la Liga de Ascenso, es de ¢315.330,707 y es el sexto patrono con mayor deuda.

En el octavo puesto aparece el Club Sport Cartaginés Sociedad Anónima Deportiva, de la categoría mayor, con una deuda de ¢283.503,231.

"En el tema financiero estamos a cuestión de horas para definir la opción económica que tomaremos para solventar el asunto y vamos a cumplir con lo que mencionamos, de que no íbamos a estar ni cerca de la fecha del remate. Con la CCSS venimos trabajando con ellos desde el año anterior para honrar en los próximos días lo que la ley nos manda", señaló Rodolfo Freer, secretario de la Junta Directiva brumosa y coordinador del área legal, el pasado 6 de junio.

Además, la Asociación Deportiva Santos se ubica en la posición 12 con una deuda de ¢257.231,971. Los santistas argumentan que este monto obedece a una planilla adicional que la CCSS les está cobrando del 2010-2012.

"Eso tenemos cinco años de pelearlo. El proceso está en el tribunal contencioso administrativo. Nosotros sabemos que no le debemos nada a la CCSS", explicó Jonathan Murillo, gerente del Santos de Guápiles.

La información fue brindada por el Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS.

Uno de los requisitos que exige la Unafut para que los equipos participen en el campeonato nacional es estar al día con las cuotas obrero patronales de la CCSS o tener un arreglo con la entidad.

En el Verano 2016 el Santos de Guápiles no pudo disputar los primeros encuentros del torneo por no tener un acuerdo con la CCSS y la Unafut no le programó partidos.