Este jueves a las 5 p. m. se cierra el periodo de inscripciones para el torneo de Verano 2017, por lo que los clubes tienen las últimas horas si quieren agregar otro jugador a sus filas.

El morado Randy Chirino es uno de los futbolistas que tendrían nuevo equipo. El joven busca más regularidad y por esa razón no estará con Saprissa en este certamen, según dijo días atrás el técnico Carlos Watson.

La Nación ha consultado durante esta mañana a cinco clubes (Pérez Zeledón, Santos, UCR, Cartaginés y Liberia) y ninguno está interesado en Chirino.

Los que ya tienen nueva casa son los cuatro novatos que Alajuelense decidió enviar a préstamo. Anthony López estará con Pérez Zeledón, Jossimar Pemberton jugará con Liberia, Esteban Marín con Carmelita y Jean Carlo Inneckén se unirá a Belén.

Por otra parte, la Universidad de Costa Rica confirmó este jueves, mediante su presidente Luis Gamboa, que inscribieron a Randy Cubero, de 34 años.

En Cartaginés solo les faltaba registrar a Nelson González, último refuerzo, quien llega al cuadro brumoso proveniente del Deportivo Armenio, de la Primera B Metropolitana, tercera división de Argentina.

Pendiente. Otro caso es el del refuerzo del Saprissa Anderson Leite, quien ya está inscrito ante la Unafut pero no está habilitado para jugar porque no tiene persmiso de trabajo.

El viernes anterior Migración detalló a La Nación que el Monstruo aún no está al día con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y por ese motivo no le otorga el permiso al suramericano; sin embargo, Juan Carlos Rojas, presidente del club, mantiene que este no es el motivo, sino unos "documentos que faltan de Brasil".

Este mismo jueves La Nación hizo la consulta a Migración otra vez y se indicó que el jugador sigue sin tener el permiso de trabajo.











Deportes A clubes del fútbol nacional les quedan pocas horas para inscribir jugadores