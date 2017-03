Randy Chirino y Heiner Mora tuvieron más de un motivo para celebrar

Ambos anotaron ante Herediano

Los anotadores en el triunfo de Saprissa ante Herediano (2-0), Heiner Mora y Randy Chirino, tienen motivos de sobra para festejar.

El tanto de Mora fue dedicado a su hija Mía, quien está pronta a nacer, mientras que el de Chirino fue para el cuerpo técnico que le abrió las puertas de nuevo en el club.

“Falta mes y medio para que nazca y mi esposa me decía que faltaba mi gol para la bebé. Por dicha se me dio y todo esto me sirve para llegar muy motivado a la Selección”, comentó el carrilero.

El jugador marcó la primera diana morada y asegura que tiene el premio por tener paciencia, pues el viernes recibió un nuevo llamado a la Mayor y ayer festejó en las redes.

“Tengo mucho agradecimiento con Dios porque han sido días muy buenos para mí. Regresar a una eliminatoria motiva a cualquiera y máxime que no volvía desde el 2014 (cuando se perdió el Mundial por una lesión)”, acotó.

El jugador es lateral derecho, pero se desempeña por la lateral izquierda debido a una lesión que tiene Joseph Mora.

“Esa polifuncionalidad me ha hecho sumar puntos con algunos técnicos que han confiado en mí. Me esfuerzo para no defraudarlos en la confianza que me han dado”, expresó.

Por su parte, el atacante Chirino reflejó en su festejo todo lo que tenía guardado en su interior luego de haber regresado a los entrenamientos, puesto que se ausentó al inicio de este campeonato, pero regresó para ganarse un campo.

“Esta anotación va para todo el cuerpo técnico que me ayudaron para que yo volviera y poder desarrollarme en este club que tanto amo. Realmente sentí una alegría muy grande.

”Reconozco que me equivoqué al inicio pero estoy luchando por minutos”, citó el centrodelantero, quien entró de cambio y decretó el tanto de la tranquilidad tibaseña.











