Una selecta lista de exfutbolistas colocaron su nombre en el banquillo de los grandes del fútbol nacional

Tras poner el fin a una carrera futbolística, muchos jugadores optan por seguir inmersos en el mundo del fútbol; sin embargo, solo algunos logran destacar al sentarse en el banquillo de los grandes equipos del balompié costarricense.

Tal es el caso de exjugadores como Javier Delgado, Rónald González, Carlos Watson, Johnny Chaves y por ese camino se perfila el rojinegro Wílmer el Pato López, quien obtuvo la confianza de la dirigencia manuda para asumir este nuevo rol al frente de su amado club.

En la institución rojinegra se han consolidado varios nombres en el banquillo, quienes vistieron los colores del León y se consagraron como ídolos por sus logros dentro del equipo; además, por el sentimiento con que defendieron los colores.

Historias como la de Óscar el Macho Ramírez, con sus cinco campeonatos, y Javier Delgado al ganar una Concachampions, son las que intentará superar Wilmer López en Liga Deportiva Alajuelense, tras tomar el control luego de la destitución de Benito Floro.

Otros que tomaron el cargo en el equipo del Llano de Alajuela fueron Luis Diego Arnáez y Mauricio el Chunche Montero. El chuchequero vivió una situación similar a la del Pato tras ocupar el cargo en el 2007 tras la salida de Carlos Restrepo.

"Al principio, cuando se empieza a dirigir cuesta desprenderse de no estar en la cancha, pero esta otra parte la he disfrutado mucho porque ya se convierte uno en un guía y se tiene que traspasar toda esa experiencia a los jóvenes que vienen atrás", opinó Delgado, quien le transmitió ese conocimiento a sus jugadores en el 2004 para alzar la Liga de Campeones de la Concacaf.

En las tiendas moradas se ha hecho una costumbre que el director técnico sea de la casa, desde que Hernán Medford llegó al banco en el año 2003 hasta Douglas Sequiera en el Invierno del 2015.

Esto le ha generado grandes réditos al cuadro tibaseño, desde el tercer lugar del mundo con Medford, pasando por el pentacampeonato que selló Jeaustin Campos, hasta alcanzar la soñada 30 con Rónald González.

"Eso fue un reto personal, yo estaba en Guatemala y estaba muy bien, de hecho venía saliendo campeón, un reto mío. Por una situación profesional y familiar yo quería estar con mi familia en Costa Rica; desde el punto de vista deportivo lo que sentí fue una gran satisfacción de poder lograrlo. Fue un desafío profesional y muy personal, por dicha lo logramos", recordó González sobre la vez que alzó la copa 30 con los morados.

Otros de la cuna morada fueron Alexandre Borges Guimaraes en el 2011, Douglas Sequeira cuando asumió por pocos meses en el 2015 y Roy Myers, quien puso la copa 29 en la vitrina morada.

En la acera florense la tónica ha sido muy parecida, exjugadores que fueron figuras heredianas se convirtieron en técnicos del equipo, como es el caso de Jafet Soto, Claudio Jara, Paulo César Wanchope y el más antiguo Odir Jacques, quien ha sido el más exitoso en el Team.

Jacques cortó la sequía de 19 años sin títulos en Heredia. El campeonato logrado en el Verano 2012 fue el inicio de una década que hasta el momento suma cinco trofeos pero que antes tuvo por detrás un proceso con una serie de intentos que desembocaban en subcampeonatos.

Este proceso se le atribuye en gran parte a Soto, Jara y Mauricio Solís. Estos se encargaron de crear una base de futbolistas que con el pasar de los años se consolidó y transformó en uno de los equipos más fuertes del fútbol costarricense.

Diez han sido los exfutbolistas que han añorado acabar con la sequía de títulos del equipo azul con sus ideas plasmadas en el terreno de juego, el más cercano en lograrlo fue Javier Delgado cuando vio su equipo caer arrodillado contra el Herediano en el estadio florense en la final del Verano 2014.

"No creo que sea un tema de cuerpo técnico, creo que es un tema institucional, que hayan pasado tantas décadas y que el equipo no salga campeón ya es un tema de planificación y estructuración de equipo, no pasa tanto por los cuerpos técnicos. A lo largo de la historia en estos 70 años el club ha tenido grandes cuerpos técnicos, se sabe que para salir campeón nacional no solo se necesita un buen cuerpo técnico y buenas ideas, el club pocas veces lo ha tenido, así es muy difícil que se obtengan resultados", aseguró Claudio Ciccia sobre el problema del equipo de la Vieja Metrópoli para alcanzar el título.

Ronald Mora, Mauricio Wright, Jeaustin Campos, César Eduardo Méndez y Johnny Chaves también lo han intentado; sin embargo, el camino se ha visto truncado por los malos resultados y el fracaso de no conseguir el cuarto título nacional acabó con sus trayectorias en el equipo brumoso.

Un logro de pocos. Son pocos los futbolistas que dan el salto fuera del rectángulo de juego, pero son menos los que alcanzar adirigir en un club tradicional de nuestro fútbol, o incluso a la máxima representación del país.

Casos como el de Hernán Medford, que alcanzó ambos logros, o Javier Delgado, que defendió desde el banco tres equipos grandes del país, o el caso de Óscar Ramírez y Ronald González, que fueron compañeros en el Mundial de Italia 90, dirigieron a un tradicional y luego a la Selección Mayor.

"Es uno de los máximos logros definitivamente, cuando uno se mete en la carrera de entrenador uno apunta a una representación nacional", aseveró González, quien asumió el cargo en el año 2010.

El más claro ejemplo lo presenta Óscar Ramírez, actual director técnico del combinado patrio. Ha defendido la camiseta tricolor en una Copa América, una Copa Uncaf, una Copa Oro y vive su reto más grande en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

En cambio, el Sheriff no ha recibido la confianza de la Federación Costarricense de Fútbol, pero sí de tres de los cuatro grandes del país, clubes en los que brilló como el Herediano, Cartaginés y los títulos que guarda en su memoria con el equipo rojinegro.

"Todas han sido experiencias muy grandes, siempre es un honor y una responsabilidad pero es lo mismo que cuando era jugador, uno quiere comerse el mundo pero se van acumulando experiencias con los años", aseguró Delgado.

Para algunos de estos estrategas la ventaja está en el pasado profesional como futbolista, mientras que otros resaltan que tienen la posibilidad de sentirse en los tacos de sus jugadores.

El exjugador Rónald González aseguró que le da un conocimiento diferente en comparación a los que no tuvieron la oportunidad de jugar, mientras que Johnny Chaves respaldó a los que no fueron inscritos como jugadores profesionales, pero sí aceptó las ventajas de haber pisado los terrenos de juego.

"Cuando uno juega fútbol tiene muchas oportunidades y en la experiencia uno puede recrear situaciones, en el momento se pone en los zapatos de los jugadores por situaciones que pasan en el partido, desventaja o no, se ve según la regla con la que se mida", concluyó González.

Colaboró: José Pablo Sánchez y Andrés Chaves