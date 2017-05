Hernán Medford sería el primero en vencer en finales a Alajuelense, Herediano y Saprissa

Fútbol Nacinal

Su fama de ser un técnico ganador estaría cerca de comprobarse una vez más si Hernán Medford Bryan logra coronarse como campeón nacional el próximo domingo ante el Saprissa.

Con una contundente victoria de 3-0 en el estadio Eladio Rosabal Cordero ante los morados, Medford está a punto de quebrar un mito de los florenses, quienes no lo ganan una final a los saprissistas.

Pero además está a punto de convertirse en el primer entrenador que lograr derrotar en finales al Herediano, Alajuelense y el Saprissa.

El hoy estratega florense de lograr esa hazaña aumentaría su estela ganadora, aunque tiene claro que aún no han ganado nada y que resta una difícil visita a la Cueva de Tibás, donde precisamente alzó su primer trofeo como monarca del fútbol costarricense.

La primera victima de Medford fueron precisamente el Herediano, cuando en la temporada 2003-2004 alcanzó el cetro tras empatar de visitante 1-1 en el Estadio Nacional y posteriormente sacar la faena en el estadio Ricardo Saprissa 2-1.

Fue la primera campaña completa al mando de los tibaseños y logró coronar con éxito una gran campaña que lo llevó a celebrar por todo lo alto.

Doce años después Medford volvía a disputar una final en suelo costarricense está vez al frente del Herediano y ante Alajuelense, tras llegar de emergente en el Torneo de Verano 2016 tras la destitución del brasileño Odir Jacques.

Hernán llegó a la final y doblegó a los rojinegros para alcanzar la estrella 25 del Team después de derrotar a los erizos 0-1 en casa y doblegarlos en el reducto florense para desatar la alegría de los seguidores al conjunto de la Ciudad de las Flores.

Ahora tras asestar el primer golpe a los saprissitas después de golear 3-0 al conjunto de Carlos Watson está a 90 minutos de escribir su nombre en la historia del fútbol costarricense, tras y como lo hizo en el pasado como jugador y más tarde como entrenador.

A ellos hay que agregar que Medford no pierde en partidos por finales, al sumar un empate y cuatro victorias hasta el momento.

Hernán Medford al mando del Herediano está a 90 minutos de hacer historia y vencer al Saprissa por primera vez en una final. [side_to_side]

"Uno siempre juega las finales para ganarlas, no importa si la ventaja es de 1-0 o de más goles, pero el deseo de ganar siempre está allí. Para mí es un sueño ser campeón y a uno no le pueden quitar ese sueño. Tampoco es que ya me siento campeón, porque no hemos ganado nada, por el contrario faltan 90 minutos y será el domingo hasta después de las 5 p. m. que sabré si logramos el título o no una vez más", expresó Medford el miércoles tras el duelo ante los morados.

Por su parte, el volante Óscar Esteban Granados aseguró que Medford es un hombre con estrella y eso se ve en su personalidad y además los títulos ganados lo respaldan.

"Con Hernán hemos hecho química, es un buen entrenador, vive el fútbol, lo transmite a los jugadores y por historia es un ganador. Eso nos compromete como jugador a salir a ganar los partidos. Él hecho de tener ese cartel a nosotros como jugadores nos compromete aún más, porque no les gusta perder", puntualizó Granados.

Dejaron su huella

En la historia de las finales del fútbol costarricense solo un entrenador derrotó a Saprissa y Herediano en finales y es el caso de eslovaco Iván Mraz, quien dirigiendo a Alajuelense venció a los florenses en 1980 y a los saprissistas en 1991, incluso en la propia cueva de Tibás.

Jeaustin Campos por su parte cosechó cinco cetro con la S, mientras Óscar Machillo Ramírez sumó la misma cantidad pero el primero lo hizo todos con Saprissa, venciendo a la Liga y al Team, mientras el Machillo le pasó por encima en cuatro oportunidades a los florenses y una a San Carlos.

En el caso de Marvin Rodríguez logró un cetro con Herediano ante el Municipal Puntarenas en 1978, y posteriormente campeonizó al Municpal Puntarenas ante la Liga, en la campaña 1986-87, pero nunca se midió a los morados en una finalísima.

