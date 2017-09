Los siete escenarios que sellarían este martes el boleto de la Sele al Mundial

La Selección Nacional de Costa Rica tiene siete escenarios con los que clasificaría a la Copa del Mundo de Rusia 2018 este martes en el partido ante México a las 8 p. m.

La Tricolor tiene la oportunidad de amarrar su boleto a la máxima cita futbolística con una victoria, con un empate y hasta con una derrota según distintas combinaciones de resultados de los otros juegos: Honduras ante Estados Unidos (3:36 p. m.), y Panamá contra Trinidad y Tobago (8:05 p. m.).

Si la Sele triunfa contra los aztecas sin importar cualquier otro marcador tendría visado su boleto a Rusia. Si empata, hay cinco posibilidades de clasificar (en combinación con otros resultados); y si pierde, una (leer abajo).

Además, si se toman en cuenta las 27 posibles combinaciones de resultados en la fecha de este martes de la hexagonal, existen un 56% de probabilidades de clasificar. Además, en un 37% se garantizaría el repechaje.

Solo en dos combinaciones (7%), los ticos tendrían que dejar la clasificación para después: una derrota contra México combinada con una victoria de Estados Unidos ante Honduras y que Panamá gane a Trinidad y Tobago; o los mismos resultados, pero con un empate de Panamá.

En el vestuario de la Mayor el mensaje es claro: van por los tres puntos frente a los aztecas para montar la fiesta en La Joya y no dejar para después la clasificación. La próxima doble fecha FIFA será el jueves 5 de octubre contra Honduras en el Estadio Nacional y el lunes 9 de octubre de visita en Panamá.

"En nuestra casa no podemos regalar nada, con esos tres puntos daríamos un golpe de autoridad en el área, pero hay que tener paciencia. Jugador por jugador, México lo hace bien", comentó el volante Yeltsin Tejeda.

En criterio del mediocampista, el Tri desea vengarse de la última derrota en suelo nacional (2-1), que por poco lo deja fuera de Brasil 2014.

"Ellos no van a regalar nada aunque ya estén clasificados. Ellos se acuerdan de lo que sucedió en la eliminatoria pasada, tenemos que pensarlo así para poder buscar el triunfo. Si bien ya tienen un campo seguro, vienen por los tres puntos", dijo Tejeda.

Por su parte, el lateral Cristian Gamboa cree que es un partido muy emocional en la grada. Externó que el apoyo de las 36.000 voces en el Estadio Nacional inclinará la balanza a favor de la Sele.

"Para nosotros este partido es el más importante. Hay que aprovechar que tenemos el apoyo de la gente, máxime después de una victoria como la que logramos en Estados Unidos porque metemos más a la afición. Será un partido intenso", expresó.

Al ser consultado sobre si es un duelo para demostrar quién es el gigante de Concacaf, respondió que eso no le interesa, pues por el momento sueña con garantizar el campo en Rusia.

Opinión similar externó Celso Borges, para quien no hay favorito para el duelo de este martes, aunque los aztecas ya tengan el boleto, y Costa Rica llegue con un triunfo histórico en suelo gringo luego de 32 años de no hacerlo.

"Lo del favoritismo nunca me ha gustado, nosotros tenemos una oportunidad bastante buena para ir al Mundial y no pensamos en esos temas. Estamos jugando por clasificar, lo otro que se hable no nos incumbe. Sí puedo decir que ha habido un crecimiento importante de estas dos selecciones", concluyó Borges.

Para este vital compromiso, el seleccionador Óscar Ramírez contará con todos los seleccionados, pues no hay suspendidos ni lesionados. Además, podrá utilizar al defensor Giancarlo González, quien ya está habilitado tras cumplir un partido de sanción.

Distintos escenarios que dan el boleto al Mundial:

Escenario Uno: Triunfo de Costa Rica ante México. Sin importar qué suceda en los otros partidos entre Honduras y Estados Unidos; así como Panamá y Trinidad y Tobago.

Escenario Dos: Empate de Costa Rica ante México, con un triunfo de Honduras contra Estados Unidos, y un empate entre Panamá y Trinidad y Tobago.

Escenario Tres: Empate de Costa Rica ante México, con un triunfo de Honduras contra Estados Unidos, y una victoria de Trinidad y Tobago frente a Panamá.

Escenario Cuatro: Empate de Costa Rica ante México, con un triunfo de Estados Unidos contra Honduras, y una victoria de Panamá frente a Trinidad y Tobago.

Escenario cinco: Empate de Costa Rica ante México, con un triunfo de Estados Unidos contra Honduras, y en empate entre Panamá y Trinidad y Tobago.

Escenario seis: Empate de Costa Rica ante México, con un triunfo de Estados Unidos contra Honduras, y una derrota de Panamá frente a Trinidad y Tobago.

Escenario siete: Derrota de Costa Rica ante México, con un triunfo de Honduras contra Estados Unidos y una derrota de Panamá frente a Trinidad y Tobago.