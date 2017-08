Benito Floro: ‘Una cosa es el resultado y otra el juego realizado’

El técnico manudo, Benito Floro, salió orgulloso del esfuerzo que realizaron sus jugadores en la cancha pese a la eliminación ante el Olimpia de Honduras en la Liga Concacaf.

¿Cómo analiza la eliminación ante Olimpia?

Una cosa es el resultado y otra el juego realizado. Si vemos las opciones generadas aquí y allá (Honduras), son parejas y quizá más la de nosotros en una sumatoria.

¿Qué evaluación hace de su trabajo en Alajuelense?

Yo no soy de evaluar mi trabajo y el de mis compañeros. Me siento muy orgulloso de mis jugadores porque había planteamientos que se han llevado a cabo, ha habido opciones de gol. Pese a que el resultado sea adverso, no voy a cambiar la idea de que estamos haciendo las cosas bien y ha habido un progreso. Jugar jueves, domingo y después jueves no es tan fácil y, a pesar de eso, nuestro equipo ha acabado jugando en el área rival.

¿Hay jugadores como Iván Luquetta que no le están rindiendo en la cancha?

Yo respeto la opinión de todos. Para los técnicos del club, estamos convencidos de que Iván Luquetta ha hecho un gran trabajo. El hecho de que una acción de gol, donde él no estaba, sea motivo para que lo quieran culpabilizar... están en su derecho. Está jugando porque Salvatierra no está en condiciones, pero a pesar del ambiente en contra, mantiene su ritmo de juego y no se achica.

¿Cómo enfrentar al Herediano el domingo?

Con más dificultad que ellos para enfrentar el partido; tienen un día más de descanso y preparación. Tienen menos presión que nosotros. La actitud va a ser positiva y no se va a achicar nadie. Los que están molestos y nos gritan poco a poco se van a dar cuenta de que el equipo está trabajando con mucha ilusión.

¿Por qué hizo los tres cambios al medio tiempo?

Teníamos tres planteamientos, el que pusimos en la primera mitad que, desafortunadamente, no nos ha dado el premio que hemos merecido. Tuvimos opciones para marcar dos o tres goles más los posibles penales, pero no es excusa. En la segunda parte hemos puesto en práctica el segundo plan. Realmente, nos ha dado la opción de dominar el encuentro y pudimos marcar uno que otro gol. Era algo que teníamos previsto.