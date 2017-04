34 cantones están fuera de ligas de fútbol federadas

Municipios que estuvieron en Primera, como Santa Bárbara, ya no tienen equipo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

“Me pegaste en el corazón”, confiesa Pablo Antonio Gabas, unos segundos antes de que formulara la pregunta completa. Solo le bastó escuchar el nombre de Santa Bárbara para sentir nostalgia. Debutó allí el 31 de agosto del 2000, y desde ese día se afincó en el cantón florense.

De vez en cuando, en vacaciones, sale a correr a la cancha del Estadio Carlos Alvarado. Pocos juegan fútbol en esa plaza, pese a que unos años atrás era la casa de un equipo de Primera.

Santa Bárbara es uno de los 35 cantones de Costa Rica que no están representados en ninguna de las ligas del fútbol tico.

Pablo Gabas aún reside allí. Admite que no le fue bien cuando intentó vivir en Alajuela y por lo tanto decidió devolverse.

En el barrio todos lo conocen desde hace 17 años, respetan su profesión y lo tratan como uno más dentro de la comunidad.

“Soy parte de acá. Me gusta el clima y la tranquilidad. Hay muchos futbolistas que jugaron en Santa Bárbara y todavía siguen viviendo en la zona. Me duele que no haya equipo”, afirmó.

Hay 78 clubes registrados entre la división de honor (12), Liga de Ascenso (18) y Primera de Linafa o tercera (por ahora son 48, faltan por definirse los que sustituirán a los descendidos), pero un 43% de los cantones no tienen ninguno.

El contraste es marcado. En algunos municipios hay hasta cuatro equipos inscritos, como en Siquirres, San José, Alajuela y Heredia. Incluso, Puntarenas central posee cinco representativos y la única isla con un club registrado: Venado.

En otros cantones la participación es nula. Además de Santa Bárbara, resalta Osa, otro lugar que en algún momento tuvo un plantel en la Primera.

El jerarca de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, cree que este análisis de La Nación refleja un desequilibrio entre la cantidad de equipos de un cantón y otro. Al ser un país pequeño, es importante que se regule la cantidad de clubes en cada lugar para aprovechar los recursos.

“Se debería apostar a uno o dos clubes por cantón, para que puedan tener la posibilidad económica de sostenerse. Somos un país con recursos limitados y si hay que distribuirlos entre muchos, hace que la situación sea difícil”, dijo Villalobos.

En la actualidad, San José posee el mayor número de equipos en dichas competiciones federadas, con un total de 23; le sigue Alajuela con 12 y Puntarenas con 11 escuadras inscritas.

Porcentualmente, Heredia y Cartago son las provincias en que menos cantones poseen una representación en estas ligas, pues un 50% de los municipios no tienen ningún equipo.

Caso contrario a Limón, donde solo el 33% de los cantones no están representados.

El equipo de Primera caribeño es el único del país que posee una filial inscrita en Linafa. En este plantel foguean a sus juveniles antes de que den el salto a la división de honor.

Venado, la única isla representada en ligas de fútbol federadas

En el equipo de Isla Venado, Puntarenas, es necesario conocer las horas de marea para programar cada entrenamiento. Los futbolistas son ante todo pescadores y dependen de este factor para llevar el sustento a sus familias.

En un artículo publicado por el sitio web de la Liga de Fútbol Aficionado (Linafa), el entrenador de dicho combinado, Luis Enrique Víquez Galagarza, relata el esfuerzo de la organización para salir adelante, pese a las limitaciones.

"Me acomodo a las horas de marea para entrenar y no hay ningún problema", explicó Galagarza, quien es una leyenda del Municipal Puntarenas de la década de los 80, época dorada de la institución.

Venado es la única isla de Costa Rica que posee un equipo de fútbol con aspiraciones de llegar a la Liga de Ascenso.

En los juegos de visitante se trasladan en panga hasta el muelle de Puntarenas y luego toman un bus; igual les toca a los rivales cuando los visitan.

En la comunidad aseguran hacer un gran esfuerzo para que el equipo tenga protagonismo en la Primera de Linafa.

A lo largo del país, hay pueblos que sostienen a sus planteles, aun cuando esto conlleve un costo alto. La ilusión es escalar a la Liga de Ascenso.

Es el caso de Upala, que logró fichar a los exjugadores de Primera Albán Gómez y Luciano Bostal, con la consigna de llegar cuanto antes a la Segunda.

La lejanía, en muchos casos, parece no ser un obstáculo. Por ejemplo, en Golfito hay dos escuadras inscritas en Linafa.

Por el contrario, hay municipios desarrollados que carecen de una representación.

Son los casos de Moravia y Goicoechea, en San José. Este último ayuntamiento incluso tuvo un plantel en Primera.

El entusiasmo de cada comunidad suele jugar un papel determinante en el crecimiento de cada institución.

En Isla Venado, por ejemplo, lo que nunca faltan son las ganas de apoyar a la institución.

"Nuestra mentalidad es llegar muy lejos. Trabajamos de manera honesta, con las uñas y el sueño está latente", afirmó en el sitio web de Linafa Ana Grace Zamora, quien es la representante de Isla Venado.