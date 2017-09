5.000 ticos sin boleto garantizado para juego de la 'Sele' en Panamá el 10 de octubre

Unos 5.000 ticos podrían quedarse sin boleto garantizado para juego de la Selección Nacional en Panamá, el 10 de octubre a las 7:30 p. m.

Eduardo Vaccaro, secretario general de la Federación Panameña, informó de que a la afición tica le darán 3.000 por medio de la Federación Costarricense de Fútbol, pese a que hay 8.000 solicitudes de agencias de viajes.

"Nosotros hemos emitido al rededor de 3.000 entradas para fanáticos de Costa Rica, que se le entregan a la federación de este país. Entiendo hay varias promociones en los medios sobre excursiones, pero solo daremos esa cifra de tiquetes", contó Vaccaro.

A este compromiso la Tricolor podría llegar ya clasificada al Mundial de Rusia, pero los panameños aún no, por lo que sería decisivo para sus intereses mundialistas.

Vaccaro explicó que por ese es el principal motivo por el que quieren ese escenario repleto de aficionados canaleros, ya que podría marcar su primera clasificación a una Copa del Mundo.

Además, el federativo señaló que tiene una buena relación con la Fedetúbol y que la cantidad de boletos es por un "tema de reciprocidad".

"Las federaciones nos ponemos de acuerdo en este tema, es igual cuando los visitamos allá que nos dieron la misma cantidad. Es una federación amiga nuestra con la que tenemos excelentes relaciones", acotó.

El Estadio Rommel Fernández tiene una capacidad para 27.000 personas y se espera que esté a reventar.

Por ese motivo, Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, le envió un mensaje claro a los hinchas costarricenses que viajarán a Panamá.

"La Federación de Panamá nos dio 3.000 entradas en el sector este, que es donde siempre se ubica la barra tica. Nosotros se las facilitamos a las agencias de viajes que las solicitaron. Nosotros simplemente fuimos facilitadores. Recordemos que Panamá es uno de los sitios donde más aficionados van porque incluso aprovechan para adelantar sus compras. La recomendación es portarse bien y aconsejarlos que adquieran sus entradas y que de ser posible se las lleven listas desde aquí", aconsejó Villalobos.

Además, Noel Ibo Campos, vicepresidente de la Federación tica, instó a los aficionados a viajar informados para evitar contratiempos.

"Ojalá que los ticos viajen responsablemente con empresas de buses y aerolínea conocidas y reconocidas para que no tengan malas experiencias. Ya han existido historias en otras excursiones y no necesitan vivir eso. Necesitan informarse bien para que no tengan problemas", externó Campos.

en Panamá en el triunfo 1-2 en el Rommel Fernández en la cuadrangular. [side_to_side]

Fijo. Reconocidas agencias de viajes afirman tener campo garantizado en el Rommel Fernández.

Viajes Fast, Viajes Colón, Faytur y Times Square Travel son algunas de las empresas que aseguran cupo fijo en el escenario panameño.

"Ya tenemos entradas garantizadas, no tendremos problema con eso. Tenemos unas 50 y ya todo está organizado", contó Rónald Sánchez, gerente de Viajes Fast.

Por su parte, Ligia Sánchez, consultora de Viajes Colón, contó que ya tienen tres charters llenos para esta cita.

"Estamos tranquilos porque tenemos todo seguro. En este momento manejamos un grupo muy amplio. Los paquetes que tenemos cuentan con un tour, la ida al estadio, la visita al Canal de Panamá y una experiencia de compra", citó Sánchez.

En criterio de Fabiola Venegas, supervisora de grupos Faytur, el triunfo ante Estados Unidos en suelo gringo aumentó la venta para este choque, pues a la gente le agrada la experiencia de ver a la Sele fuera de las fronteras.

"Nosotros solicitamos nuestras entradas por medio de la Federación, así que ya estamos claros con eso. Todavía tenemos unos campos por vender, pero puedo decir que luego de los partidos disputados recientemente aumentó la demanda", detalló.

Por último, Óscar Gómez, gerente general de Times Square Travel, explicó que viajarán con más de 200 seguidores de la Sele.

"Nosotros sí tenemos campo fijo, es un tema que es prioritario por nuestra trayectoria y para tranquilidad de todos. Ya vendimos dos grupos completos y estamos con un tercero. Panamá siempre será un punto atractivo porque no solo es un lugar donde se pueden hacer compras sino también ir a la playa, como a playa Blanca, donde nuestros clientes están haciendo ese combinado entre actividades", concluyó.