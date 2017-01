Árbitra debutará como réferi central en la Primera División

La árbitra Marianela Araya pitará por primera vez en un partido de la máxima categoría del fútbol nacional.

Araya hará su debut como réferi central este domingo, en el encuentro de la Universidad de Costa Rica ante Carmelita, a las 1:30 p. m. en el estadio Cuty Monge.

Junto a Araya estarán los líneas Leonel Leal y Carlos Fernández, mientras que Pedro Navarro será el cuarto árbitro.

La silbatera se mostró agradecida por la oportunidad de volver a un juego de Primera División, pues ya había estado como cuarta árbitra, en un cotejo entre Carmelita y Belén en 2015.

"Junto a mí estarán compañeros de mucha experiencia en los que podré confiar totalmente y me ayudarán a hacer un buen papel en este debut", comentó Araya en un comunicado de prensa enviado por la Federación Costarricense de Fútbol.

Araya tiene 28 años y es gafete FIFA desde 2014. La Fedefútbol indicó que su carrera la inició en el 2005 y ya cuenta con experiencia en el ámbito internacional.

Estuvo en los mundiales femeninos sub-17, en Costa Rica, y sub-20, en Papúa Nueva Guinea, en eliminatorias femeninas mayor y sub-20 de Concacaf, así como en los preolímpicos.

"Quiero hacer las cosas bien, me he preparado constántemente para el momento de debutar en el campeonato nacional. Tengo experiencia en torneos de importancia internacional y me considero capacitada para este gran reto; nunca he dejado de capacitarme y entrenar", concluyó.











