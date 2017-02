La ansiedad se apoderó de Daniel Colindres por 45 minutos

Daniel Colindres vivió un frenesí en el clásico. Anotó, festejó, salió expulsado y luego vivió un partido aparte en una sala de espera mientras le hacían la prueba doping .

Colindres jugó 42 minutos. Fue un verdadero dolor de cabeza para José Salvatierra, lo llevó por la calle de la amargura una y otra vez... y otra vez.

Selló a los tres minutos una acción colectiva para enmarcar el primer tanto del juego.

LEA: Carlos Watson: 'Nuestro arquero no pasó apuros, ni con 10 ni con 11'

Tras su anotación, el atacante se destapó la camiseta que traía por abajo con el siguiente mensaje: “Yo ya conozco la luz... ¿y tú?”

En ese momento recibió la primera cartulina amarilla. “Yo no me quito mi caseta en su totalidad para evitar la amonestación, pero el árbitro (Hugo Cruz) me dijo que fue por taparme la cara. Yo no sabía eso”, dijo Colindres, luego de calificar su acción como “un golazo”.

La roja la vio al 42’ luego de estirar su mano para efectuar un centro y golpear al volante rojinegro José Luis Cordero.

“Mi golpe no fue a propósito. Se ve aparatoso, pero nunca lo haría por una cuestión de principios”, manifestó.

El futbolista reconoció que luego de salir del terreno de juego y dejar a su equipo con diez, la ansiedad tomó el control.

“Fue complicadísimo porque estaba en el camerino con el agente de dopaje, entonces no podía hacer mucho, no podía tomar café ni nada, fue mucha tensión”, reseñó.

LEA: Benito Floro: 'Este partido no lo hemos perdido por los mayores o los menores'

El jugador agradeció al vestuario morado por sacar la casta y dejarse los tres puntos, a pesar de ser minoría en el campo.

“El equipo se aplicó tácticamente en todas las jugadas, asumió el reto y al final pudimos celebrar”, acotó.

Colindres confiesa que no recuerda haber recibido ninguna expulsión en el balompié de la Primera División.











