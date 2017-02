Yeltsin Tejeda: 'Ahorita debo preocuparme por jugar en mi club, estar bien y tener minutos'

Yeltsin Tejeda pasó la página de su más reciente lesión, la misma que le impidió jugar con Lausanne de Suiza en lo que va del año, por lo que en una entrevista con La Nación dijo estar enfocado en recuperar su ritmo futbolístico y volver a ser titular en su club.

El volante costarricense tuvo una dolencia en la parte posterior del muslo izquierdo, tras el fogueo que sostuvieron contra el Stuttgart, el 19 de enero. Desde ese momento tuvo que realizar trabajos diferenciados y no pudo ser de la partida en los cuatro compromisos oficiales que registra su equipo en el 2017.

Tejeda reveló que cambió su alimentación y reforzó el trabajo en el gimnasio para evitar las lesiones que le han impedido ser regular. Además, el volante afirmó que estará listo para los duelos de la Selección ante México, el 24 de marzo, y contra Honduras, el 28 de marzo, en los que quiere ser titular.

¿Cómo está a nivel físico?

El mes pasado tuve un problema muscular, tal vez no fue lesión, pero tenía una molestia y los doctores decidieron pararme porque si no después podía desgarrarme. Esto ha hecho que ahorita no esté activo.

"He venido entrenando fuerte, haciendo algunos trabajos físicos y ya este lunes (hoy) regresaría de lleno con el grupo. La verdad estoy muy contento porque me he perdido tres partidos del inicio de esta etapa de la temporada y el club está en una situación difícil, así que me hace muy feliz estar disponible para ayudar en lo que se pueda".

¿Exactamente que étipo de dolencia tenía?

Sentía una molestia en el bíceps femoral de la pierda izquierda (parte posterior del muslo), me incomodaba al correr, principalmente al picar. El doctor me revisó y me dijo que no había desgarre, pero me paró 15 días.

"Esto se dio en el último partido de la pretemporada contra el Stuttgart (19 de enero). En ese juego participé 45 minutos y al día siguiente entrené normalmente, pero al final de la práctica empezó la molestia. Me pararon una semana y se suponía que debía estar bien. Sin embargo, seguía con el malestar y preferí ser sincero con mi equipo, así que me volvieron a ver y estuve fuera 10 días más. Por dicha ya pasó el tiempo necesario y ya hoy (viernes) pude hacer ejercicios de piques y no hay molestia".

¿Estaría listo para los juegos de la Selección en marzo ante Honduras y México?

Espero que sí. El doctor de la Selección está enterado de la molestia que tenía y ha hablado con el médico del equipo. Falta un mes para los partidos de la Sele y pueden pasar muchas cosas, entre ellas quiero recuperar un campo en mi equipo, agarrar confianza con el balón y estar al 100%, lo demás ya llegará.

¿Regresa en un momento idóneo pensando que en lo que se viene para la Nacional?

Claro. Sin embargo, ahorita tengo que enfocarme en la situación del equipo porque veníamos pasando por momentos difíciles, tenemos rato sin ganar (12 juegos), y no estamos tan bien como empezamos.

"Primero que todo quiero recuperar ritmo de juego y esto es con entrenamientos, porque físicamente me siento bien, estoy al 100% y ya después en la cancha todo se hace fácil. He venido trabajando con balón, ejercicios de conducción, velocidad y pase largo, pero ya llegar a la cancha con el equipo y estar en el entrenamiento completo será muy bueno.

"Lo de la Selección dependerá de cómo esté, cómo ande de ritmo y cómo me sienta. Sin embargo, debo concentrarme en tomar ritmo de juego y lo demás ya llegará".

¿Siente que puede recuperar el campo como titular en la Tricolor?

Claro. Cuando uno es tomado en cuenta en la Selección quiere jugar y ser titular. Uno va y se entrena al 100%. En algún momento fui titular y jugué muchos partidos, pero ahora ha cambiado uno poco. Claro que uno quiere recuperar el puesto, pero todo es paso a paso y ahorita debo preocuparme por jugar en mi club, estar bien y tener minutos de competencia, porque hace rato que no juego, ya que no estuve en el último partido del año anterior y los últimos cuatro me los he perdido. Lo más importante es recuperar mi espacio en el equipo y lo demás vendrá.

¿Qué le ha pedido Óscar Ramírez para recuperar su espacio como estelar?

Siempre dice lo que uno hace bien y lo que quiere que mejore. Él (Óscar) me ha dicho que sabe que tengo mucho recorrido, pero al recuperar el balón tengo que parar, respirar y dar el balón bien, además, tengo que tratar de no equivocarme para seguir creciendo como jugador. Son consejos que uno toma de él, de un compañero o de cualquier entrenador para mejorar.

No ha logrado jugar en lo que va del año (cuatro juegos oficiales). ¿Esperaba un inicio de año muy distinto?

Claro. Uno siempre quiere jugar y estar al 100%, pero son cosas que pasan. La pretemporada fue dura y gracias a Dios no fue a más el problema muscular. Pienso que fue mejor que tomé la precaución necesaria y ahora que ya me siento bien estoy contento. No estar con el grupo estas tres semanas y ver los partidos desde afuera fue difícil. Sin embargo, ya falta menos y poco a poco quiero retomar la confianza.

A nivel personal, ¿cuál es su gran objetivo en lo que resta de la temporada?

Quiero agarrar ritmo y participar todo lo que sea posible porque se está jugando mucho acá. Necesitamos volver a ganar y deseo aportar.

"He venido haciendo cambios importantes, tomando precauciones y me ha hecho bien. Uno como futbolista profesional tiene que cuidarse mucho en todos los campos. Las lesiones en un jugador casi siempre están, pero espero no volver a tener una. Debo seguir cuidándome para estar al 100%".

¿Qué cambios ha hecho para prevenir el tema de las lesiones?

Tuve que cambiar la alimentación, porque uno comía cosas que pensaba que estaban bien y no era así. Además, he venido haciendo trabajos de prevención en el gimnasio, antes y después de los entrenamientos y pienso que esto me ha ayudado porque me siento más fuerte y mejor. Espero que al agarrar ritmo me sienta de la misma manera.

¿Lo frustran que el tema de las lesiones lo afecte tanto?

Claro que sí. Todo jugador que ha tenido lesiones sabe que es difícil estar fuera, ver partidos desde la gradería y no entrenar normalmente con el grupo. Sin embargo, siempre lo tomo con positivismo, son cosas que pasan y así como uno se lesiona vuelve, pero lo importante es regresar más fuerte.

Están solo un punto arriba del último lugar de la tabla. ¿Qué tan preocupante es la situación que viven en el equipo?

Es difícil si se compara a como empezamos. En primera mitad de temporada estuvimos tres o cuatro fechas de segundos, muy cerca del Basilea, pero luego empezó la situación difícil. Sin embargo, lo que importa es que el equipo está fuerte, el entrenador sigue trabajando y hemos entrenado muy bien. Ahora a como sea tenemos que recuperar los puntos que dejamos.

¿Estaría listo para jugar el próximo fin de semana?

Así es. El doctor ya me dio de alta y el lunes estaría entrenando de lleno con el grupo. Espero que todo siga así, he vuelto de forma muy positiva y ahora toca el tema del balón, que es bueno porque son entrenamientos más intensos.











