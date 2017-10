Wílmer López: 'La vista de nosotros está sobre los que están delante'

El técnico manudo Wílmer López está confiado que, tras la victoria sobre Grecia (3-0), su equipo solo verá hacia el frente, buscando el segundo o primer lugar del torneo.

¿Qué conclusiones saca del partido?

El triunfo fue muy bueno, creo que el equipo controló el partido y creó las opciones. Por el otro lado fueron mínimas las opciones que tuvo Grecia y el equipo tuvo mucha personalidad ante un gran rival, que maneja muy bien la pelota, pero las transiciones que tuvimos de defensa a ataque fueron muy explosivas, muy buenas, tanto así que conseguimos tres goles y tuvimos para más. Sabíamos que iban a dejar los espacios y por ahí aprovechamos.

¿Qué piensa de que Jamille Boatswain anotara?

Nos alegra a todos. Cuando llegamos al camerino, todos lo estaban vacilando, incluso por la celebración, que quiso como tirarse resbalado y se quedó pegado, entonces ese es el ambiente que hay, muy positivo, con gran compañerismo. Tenía la oportunidad de meterlo a él, Brayan López o Bryan Jiménez, que eran los de perfil ofensivo, pero ojo que Harry Rojas no estaba jugando mal. Me alegra mucho haber tomado la decisión de darle minutos a Jamille, lástima porque ahora seguramente será llamado a la selección y se va otra vez. Tocó pocas bolas, pero una de esas anotó y eso creo que le da confianza.

Ya están consolidados en los primeros puestos, ¿qué le dice esto?

En estos momentos estamos solos en el tercer lugar, no tenemos a nadie pegado, estamos a un punto del segundo lugar, estamos ahí, de aquí en adelante es ver hacia el frente. No vamos a estar viendo detrás de nosotros, quiénes nos está pisando los talones, más bien la vista de nosotros está sobre los que están delante. Vamos a luchar fuerte por alcanzarlos, esperemos que así continúe como empezó la segunda vuelta.

¿En qué se basa para escoger el socio de Jonathan McDonald en el ataque? Hoy fue Harry Rojas y el partido anterior Brayan López...

Creo que una de las características de Harry es su velocidad y ante la situación de que Grecia, por el fútbol que quiere practicar, genera mucho espacio y la subida de los laterales de ellos la hacen muy arriba y dejan mucho espacio en los costados, entonces mi intención era aprovechar con Harry por su explosividad. Tuvimos muy buena lectura del juego.

Si no hubiera tenido que meter a Cristopher Meneses por la lesión de Jake Beckford, ¿qué otro cambio hubiera hecho?

Ahí la opción era Cristopher o Gabas, que son de perfil para jugar en esa posición, pero nos inclinamos por Meneses porque es más rápido y explosivo al marcar; Gabas tiene buen juego áereo al igual que Meneses, pero ante el juego que pretende Grecia, creo que el mediocentro tiene que ser una persona rápida para salir a marcar y aunque no es una posición habitual de él, lo hizo bien. Tuvimos una salida limpia cuando Meneses tenía la pelota.

¿Se le termina complicando la posibilidad de que Meneses juegue de lateral por el buen momento de Kurt Frederick?

Creo que Kurt ha aprovechado muy bien el espacio que dejó Meneses por la lesión, son situaciones que el jugador sabe que tiene que estar preparado para agarrar la oportunidad y no soltarla. Kurt ha jugado como ocho partidos seguidos y los ha jugado de un 80% para arriba. Pasa más por la confianza que el cuerpo técnico le da al jugador. Meneses sabe muy bien que la situación no es como antes, antes se lesionaba, se expulsaba, duraba lo que tenía que durar fuera y cuando estaba listo, volvía otra vez para ser titular porque no había o no tenía competencia, se tenía que improvisar a alguien. Pero para mal de él, por decirlo así, y para beneficio de la institución, hay competencia. Un día hablé con él y le dije sobre esa situación. Meneses tienen que estar muy bien en todo aspecto, porque la exigencia es muy buena.

¿Cómo fue el reencuentro con Wálter Centeno?

Creo que me lo voy a topar ahora si está afuera, pero antes del partido no lo vi, uno está en lo de uno. Cuando fuimos a la banca yo ya estaba ahí y él entró por allá. Tampoco, no veo por qué antes del partido o después los entrenadores tienen que ir a saludarse, si usted se ve entre los camerinos y fuera, porque tiene que estar ahí... nada más para que la gente vea que se saludan. La amistad y todo es fuera y dentro de la cancha, la rivalidad es dentro de la cancha. Se dio el resultado y seguimos siendo los mismos amigos, compañeros, conocidos. De llamarnos, no nos llamamos nunca, estamos en un chat, pero después de hoy nos veremos en algunos partidos de fútbol cinco.