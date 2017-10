Wílmer López: 'Sabíamos que la derrota estaba cada vez más cerca'

Desde que Wílmer López asumió la dirección técnica de Alajuelense no sabía lo que era perder, pasaron ocho encuentros y en el noveno le tocó caer ante el Santos de Guápiles (2-1).

Sin embargo, al estratega eso le importa poco, sabía que en cualquier momento esa situación iba a llegar y se muestra confiado de que su equipo no se vendrá abajo.

¿Qué piensa de perder su invicto desde que asumió la Liga?

Del invicto he sido muy claro, era una cuestión que no me desvelaba en ningún momento, porque sabía que tarde o temprano iba a perder, creo que no hay ningún equipo invencible en el mundo y creo que nosotros tampoco. Veníamos jugando bien y sacando resultados, pero sabíamos que la derrota estaba cada vez más cerca y cuando uno pierde con un rival como el Santos, que anda bien, motivado, igual duele, pero más le dolería a uno con un rival sin argumentos, pero cuando pierde con uno que sale propone y juega bien, duele pero tampoco lo pone a uno a morir.

El partido fue bueno, hasta cierto muy parejo, Santos sostuvo la pelota en el primer tiempo, nosotros aprovechamos el arranque del partido, nos empatan rápido y eso es descuido nuestro. Un gol que nosotros mismos lo generamos, pero es cuestión de fútbol. En el primer tiempo ellos tuvieron manejo, después del 1-1 la única opción fue en el poste, fue muy parejo, ni opciones claras de ellos ni de nosotros. En el segundo tiempo tuvimos otra cara, tomamos el control del juego, tanto así que la primera llegada de Santos fue el gol. Eso habla que entramos con mejor actitud y disposición, pero nos faltó claridad en el último cuarto y ahí Santos marca la diferencia.

¿Cómo vio el arbitraje? José Luis Cordero salió muy molesto

Yo no le voy a poner un esparadrapo a los jugadores para que no hablen, sí creo que uno no tiene porqué hablar del árbitro, es un ser humano que tiene que tomar una decisión ahí, en unas se equivoca en otras no, creo que no tuvo influencia en el resultado. José Luis Cordero siento que reclama por situaciones personales, él siente que le hacen faltas y faltas y considera que se las deben pitar, pero siento que ningún árbitro lo hace con mala intención.

¿Cómo hacer para que esta derrota no baje el ánimo del equipo?

Siento que no lo va a bajar en ningún momento. Los jugadores saben que la derrota está ahí, es parte del fútbol (...) es una de las opciones que hay, habíamos tenido la dicha de no perder pero sabíamos que en algún momento iba a llegar. Somos conscientes que tal vez no fue el mejor partido nuestro y tenemos que cambiar el accionar para el sábado, ante Carmelita. Estoy seguro que la derrota no nos hará caer.

Paradójicamente Kenneth Dixon les hace el gol...

Bien por Dixon, hizo un buen movimiento, una muy buena filtración del compañero y la forma en que define, excelente. Si hay una de las cosas que siempre, cuando estuvo en Alajuela, le vi y le resalté es la definición, con derecha e izquierda, es muy potente, el arranque que hizo fue muy bueno y definió bien. En Alajuela no tuvo la suerte, la continuidad porque él mismo es consciente que tuvo mucha lesión que le impidieron mostrar la capacidad, Santos es un equipo que se le acomoda bien, él se siente cómodo y da frutos, en buena hora.

¿Mantendrá las rotaciones?

Eso está claro, cada vez se reduce más la situación de meter o sacar a un muchacho, no porque perdamos uno va a cambiar el sentido que trae hacia ciertos jugadores de ponerlos en un partido. La derrota no tiene que hacerlo cambiar a uno la mentalidad que trae hacia el grupo, es un grupo amplio el que tengo en mis manos, con un nivel alto y parejo y hasta el momento no había situación incómoda porque salía uno u otro. El que ha entrado ha hecho las cosas bien, por la derrota no es que uno vaya a cambiar alguna situación, sí se va a ir reduciendo conforme avanza el campeonato y si logramos entrar en la cuadrangular la rotación va a ser mínima.

¿Usted ha pensando en regresar a Cristopher Meneses a su puesto natural?

Meneses tiene una competencia muy fuerte en su posición natural que es la lateral izquierda, donde está Kurt Frederick y él ha venido jugando muy bien, hasta este momento ha cumplido excelente su función. Hoy Meneses jugó más adelante de Kurt buscando que tuviéramos bastante llegada con los dos y que cualquiera de los dos tuviera la posibilidad de llegar al último cuarto de cancha y sin preocupación de bajar a recuperar porque ahí estaba el otro en su posición, hasta cierto punto se consiguió pero nos falta, a veces es darle más trabajo y entendimiento entre los dos. Vamos a ver si se mantiene ahí Meneses o si esperamos a Kurt porque ha venido con una carga de partidos seguidos; la participación para ese puesto está buena, está dura y eso es una ventaja para el equipo, porque cualquier va a cumplir.

¿Qué piensa de haber tenido tan pocas opciones de gol?

Una de las cosas que más hemos tenido y hemos producido en partidos anteriores son opciones de gol, en eso he sido claro. Hoy no fue esa claridad de juego en el último cuarto de cancha, tampoco la profundidad que queríamos tener fue clara, al frente era un rival que sabía jugar, motivado, que supo hacer muy buenos los recorridos en la defensa y también hay que darle mérito y por eso al final nos termina ganando.