Wílmer López: 'Siento que ahora los jugadores están con más confianza'

El técnico de Alajuelense, Wílmer López, mostró su satisfacción por la victoria de este domingo sobre Liberia (0-2), pero, sobre todo, destacó la actitud de sus dirigidos y la competencia interna que percibe en el club.

--¿Qué significa volver a ganar fuera de casa?

--Sumar nuevamente de tres es muy positivo para el grupo, para la credibilidad de lo que se está haciendo. Tampoco podemos dejar de lado que los que están arriba de nosotros perdieron puntos; eso nos permitió acortar distancias. Eso nos da más confianza. Siempre es importante ganar de visita. Tuvimos a un Liberia aguerrido, con opciones para anotar. Nosotros dejamos alargar mucho el partido, pudimos sentenciar antes, hubo falta de precisión, tranquilidad o buena puntería, y eso no nos permitió tener un marcador más tranquilo, pero uno sale satisfecho con el 2-0 y el equipo cada día se siente más confiado, con más motivación y eso lo siente la afición.

--¿Qué se debe corregir durante la semana y qué piensa de seguir invicto?

--Se trabaja siempre igual en la semana, se busca corrigir situaciones defensivas, algunos errores en traslado, recorrido, y en la parte ofensiva se busca afinar la puntería; opción que nos quede, tratar de anotar. Hoy el pecado fue la definición porque tuvmos opciones claras para haber conseguido otro gol antes, pero no se da y eso hay que hacerle mucho énfasis, lo importante es que estamos creando las opciones. Por ese lado uno tiene tranquilidad, solo hay que darle el respaldo y confianza a los jugadores para que tomen la mejor decisión en la última jugada.

"Sobre el invicto, no le había puesto atención, uno juega partido a partido, se sabe que las opciones están de igual a igual, son situaciones del fútbol y creo que no pensamos en si vamos a perder un invicto o no, pensamos el partido que sigue y es Cartaginés; tenemos que prepararnos porque andan jugando bien, están motivados, va a ser un partido complicado".

--¿Qué espera de Harry Rojas, quien regresó hoy tras una lesión?

--Harry es un gran jugador. Creo que tiene como dos meses desde que se recuperó de la lesión, ha venido entrenando bien y entre Harry y Barlon Sequeira estuvo el cambio de hoy. Nos inclinamos más por Harry porque es más explosivo, insistente, aparte que es un jugador que se le tiene que dar confianza, minutos. Nos puede aportar mucho en lo que falta del campeonato. Después de verse tanto tiempo fuera de lista fue un justo premio para él, traerlo aquí y que jugara esos 15 minutos.

--¿Qué piensa de que algunos jugadores sean ahora protagonistas y antes no aparecían?

--Es más para ellos, la tranquilidad, confianza, el respaldo que están sintiendo por parte de un técnico que les da oportunidad. Ellos están aprovechando esto. Din John (Arias) es el que más participación ha tenido de los refuerzos, y no solo conmigo, cuando estaba Benito también tuvo buena participación. Pero siento que ahora están con más confianza, con más disposición de ir al frente y arriesgar ofensivamente.

"Usted los viera entrenando, con motivación y alegría porque saben que uno les da la confianza, pero eso tienen que aprovecharlo porque la competencia que están teniendo es muy buena. Yuaicell Wrigth sabe que no se puede descuidar porque Bryan Jiménez anda en buen nivel. Están respondiendo, eso es lo importante, el jugador sabe que si está dentro de la convocatoria y más los que están en el terreno de juego, tienen que dar lo mejor de sí, porque la competencia es realmente buena.

--¿Usted aplica la máxima que el equipo que gana no cambia o lo hace dependiendo del próximo rival?

--Creo que no aplico ninguna de las dos. Ni porque ganó se mantiene, ni por el rival que tenga. Me fijo en el rival que tengo para ver algunas situaciones específicas, individuales, pero en el equipo mío juega el que se entrena bien, juega el que responde, el que aprovecha el momento y dentro de la semana hace las cosas de la mejor forma. Si hoy McDonald metió un gol, pero durante la semana no hace las cosas bien, no tengo problema en dejarlo fuera y meter algún otro muchacho. Ellos lo saben y lo sienten, no estoy casado con ningún jugador, juega el que esté en mejor rendimiento, el que entrene bien y haga las cosas buscando el beneficio del equipo.