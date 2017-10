Wílmer López: 'El jugador que no llegue motivado contra Herediano, no merece estar en la Liga'

Alajuela

Wílmer López no escondió su desazón por la segunda derrota al hilo, esta vez ante Carmelita, 3 a 1, pero confía en que su equipo levantará la cabeza para visitar el próximo sábado al líder Herediano.

López, que a media semana probó su primera derrota como técnico de la máxima categoría, superado 2 a 1 por el Santos, reconoció que su equipo cometió errores, pero terminó atribuyendo el resultado en un 70% a las virtudes de Carmelita.

—¿Qué le pasa por la mente después de una derrota así?

—Pasan muchas cosas. Muchísimas. En el primer tiempo tuvimos buen manejo de la pelota, salida clara, pisamos bastante el área de Carmelita, pero por cosas del fútbol, Carmelita salió una o dos veces y nos metió los dos goles. Fue muy contundente y ahí el partido se nos va de las manos. No sé si anímicamente... eso golpea al jugador.

—Johnny Chaves, técnico del Santos, dijo que veía muy atractivo atacar a la Liga por los costados. Ahora el técnico de Carmelita (Mario Víquez) dice que los resultados se le estaban dando a la Liga, pero sin solvencia, mucho fútbol directo, no envolvente, sin muchas variantes al ataque.

—Yo nunca voy a hablar del rival. Es falta de respeto hacia el colega del otro equipo. Ponerme a decir después de ganar que el rival es débil por aquí o por allá es hacer leña del árbol caido. No nos corresponde. Hablo del equipo mío. Si los técnicos de otros equipo quieren hablar de las debilidades del contrario es cosa de ellos. Si son tan analistas, deberían estar en posiciones mejores, porque saben las debilidades de los rivales.

Nosotros nos estamos metiendo en problemas nosotros mismos. La oportunidad de meterse en la cuadrangular está vigente y no vamos a renunciar a eso por dos resultados negativos. Siempre hablé de que íbamos a perder; lógicamente uno nunca espera perder dos seguidos.

—Vienen enfrentamientos contra Herediano y Saprissa en las próximas dos semanas. ¿Cuánto podrían afectar estas derrotas?

—Cuando agarré el equipo, yo dije una cosa: 'que para el clásico no necesitaba ni motivar a los jugadores. El llega jugador llega a esos partidos motivado al cien por ciento, se concentra al cien por ciento, con gran actitud. Si estos jugadores no llegan motivados contra Herediano, no deberían estar en Liga Deportiva Alajuelense. Podemos perder, pero la actitud en la cancha la vamos a tener. Estoy seguro de que los jugadores míos no van a querer tener la tercera derrota.

—Usted comentaba a media semana que el tiempo de recuperación iba a ser complicado complicado, que Carmelita iba a tener dos días más. ¿Afectó eso?

—Podría ser. Dos días más de recuperación son 48 horas, pero tampoco es excusa. El Carmen nos ganó bien. Nosotros dejamos de hacer muchas cosas. La virtud es del Carmen. Tenemos una planilla a la que he venido dándole variantes, así que los jugadores nuestros no estaban con dos o tres días de recuperación.

—¿Se acaban las rotaciones en el equipo?

—Cada vez la brecha se va haciendo más angosta y cada vez será mínima la rotación. Los jugadores le van marcando a uno quién sí y quién no. Si a fulanito le di la oportunidad una, dos, tres veces y no aprovechó... Lo siento mucho pero la oportunidad en la segunda vuelta será mínima, casi nula.

—¿A qué atribuye los goles?

—Muchos descuidos. El 26 de Carmelita (Bryan Rojas) estuvo muy bien. Metió diagonales impresionates, se para fuerte, y con la complicidad de Andrade... nos complicaron. Virtud de ellos y desaciertos de nosotros se combinaron. Vamos a ver el video, analizar errores y tomar decisiones.

—¿No lo tenía referenciado a Bryan Rojas?

—Claro que los hemos visto. Fue mucha virtud de ellos. Mucha virtud, bien paraditos atrás y en el contragolpe o en los cambios de ritmo hacia el frente fueron bastantes buenos, nos hicieron mucho daño. Ojalá Carmelita juegue todos los partidos que les falta como lo hicieron contra nosotros, proque entonces van quitarle puntos a los demás...

—¿Qué ambiente encontró en el camerino?

—Tremendo. Decir que los jugadores estaban felices y contentos sería mentir. Los jugadores entran cabizbajos porque ninguno quiere perder. Esperamos salir adelante. Hay que corregir cosas, pero si el Carmen tuviera el ritmo de juego que mostró contra nosotros en todo el torneo no estaría en la situación en que está. Diría que el resultado se debe en un 70% a virtudes del Carmen y en un 30% a errores nuestros.