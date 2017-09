Wilmer López: 'Lo del invicto es algo que ni me suma ni me resta'

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Wílmer López, considera que su equipo sumó un punto de oro con su empate 1-1 en el Estadio Juan Gobán ante Limón FC.

¿Cómo analiza el empate ante Limón FC?

Yo creo que nos llevamos un punto de oro, en una cancha, ante un rival y un clima difícil. Era un muy buen rival, Limón, aprovecha muy bien la condición de local y trata de marcar las pautas del partido. Felicito a Limón por el partido que hizo y aún más a mis jugadores que hicieron de todo para poder llevarnos este punto de oro.

¿Qué le parece su equipo tras la primera vuelta del torneo?

Lo que hemos hecho en estos partidos que han estado conmigo es muy positivo, cada vez siento al equipo con más confianza, con más sólidez y más motivado. Los resultados nos están respaldando, no siempre hay que ganar y más si uno se pone a ver el rival que tuvimos hoy. Lo del invicto es algo que ni me suma ni me resta, son circunstacias del fútbol, hoy estuvimos a poquito de caer.

¿Siente que los jóvenes le están respondiendo?

Somos uno de los equipos que más jóvenes utilizamos, que son de nuestras bases de liga menor; hoy aparece Luis Miguel Valle y lo hizo de muy buena forma; Jean Carlo Agüero, lo hizo de muy buena forma; y son jugadores que vienen de nuestra liga menor. Ya sea con jugadores jóvenes o veteranos el equipo se siente más sólido.

¿Bryan López es la principal opción para sustituir a Yuaicell Wright?

Tenemos una buena variedad de jugadores, no para reemplazar a Yuaicell, pero siempre la competencia es buena. El desgarro grado dos de Yuaicell lo tendrá fuera de 10 a 12 días y eso le abre la puerta a jugadores como Jamil Botswain, Bryan López y Harry Rojas, para que aprovechen la oportunidad. La competencia interna nos está ayudando a obtener buenos resultados y a este resurgimiento de Liga Deportiva Alajuelense. Vamos por un buen camino, estamos terminando la primera vuelta en puestos de clasificación, vamos a luchar por los primeros lugares y ganar la primera etapa.

¿Qué pasó con José Andrés Salvatierra?

Lo de Salvatierra tengo entendido que es un golpe bastante fuerte que recibió, se lo llevaron y le hicieron una placa y gracias a Dios no tiene fractura o fisura; es un golpe. Sí le estaba doliendo mucho; Salvatierra no es un jugador que abandone la cancha por abandonarla.

¿Cómo ve el momento que está viviendo José Luis Cordero?

Tener un jugador como José Luis en la cancha, que en cualquier te saca una genialidad, un chispazo y se aprovecha de un descuido del rival para hacer algo como lo que hizo hoy... Lo primero que vio fue que la barrera era baja y que el portero se arrescostó mucho al otro palo. Yo creo que es de aplaudir esa chispa, la cantidad de minutos que ha jugado desde que estoy le ha ayudado a sentirse más confiado.

¿Qué debe mejorar Alajuelense?

Yo creo que la competencia está bonita, hay varios equipos pegados entre el tercero y el sexto lugar, pero nosotros no vamos a ver para abajo o para atrás, nosotros queremos ver hacia adelante y adelante tenemos a Saprissa y Herediano. Lo nuestro es buscar alcanzarlos y los primeros lugares. Hay que mejorar muchas cosas, entre ellas la definición, creo muchas oportunidades de gol.