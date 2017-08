Wílmer López: 'Nos faltó calidad de fútbol'

¿Cuál es el análisis del partido?

El resultado es parte del fútbol. No tuvimos fútbol claro, ni vistoso. Este estadio es complicado, tiene un ambiente que enfría el fútbol. Siento que el marcador es justo, porque el partido fue parejo y los dos equipos tuvieron opciones.

¿Quedó satisfecho con la labor del arquero Adonis Pineda y el defensor Álvaro Aguilar?

Con los dos y con el trabajo de Seemore Johnson, quien jugó de lateral, con la actitud de Kurt Frederick, con Chama (José Luis Cordero) quien se va sintiendo más cómodo en su puesto, aunque le costó el arranque, pero después se adueñó de la pelota. Hubo buena disposición, pero nos faltó calidad de fútbol.

¿Qué se le dice a un jugador como Adonis Pineda después de esa última acción?

Si sacamos conclusiones, es el tercer partido que él juega profesionalmente tras el duelo del torneo anterior, el partido ante Olimpia y el de hoy (anoche). En el fútbol siempre van a haber errores y si tuvo que ver en el gol será parte de su madurez, no lo vamos a crucificar por eso. Es un muchacho al que le gusta aprender y va a ir mejorando. Ese gol no es para echarse a morir, lo hará madurar más y le ayudará a la hora de tomar decisiones en el futuro. Me parece que estuvo acertado en el juego aéreo, en la reacción y en el juego con los pies, pues tiene muy buena claridad.

¿Pineda estará bien para jugar el próximo sábado ante el Pérez Zeledón?

Hay que ver la situación médica, qué tan profundo es el corte y también se le harán placas para conocer sus condiciones, pero si está bien será una opción al igual que Mauricio (Vargas). La opción está abierta para todos los que tienen buena actitud. Esperemos al sábado para conocer cómo estarán ambos.

¿Qué tan importante será ser fuerte en casa de ahora en adelante?

Si usted en casa es fuerte, gana los partidos y pellizca buenos resultados de visita, está clasificado. Debemos ser contundentes en casa. El Carmen nos empata a lo último de bola muerte, pero se hizo un desgaste bastante importante para sacar el resultado.

¿Quedó satisfecho con el juego de la Liga?

Estoy contento con los jugadores que han tenido participación. Los tres que ingresaron para sustituir a los que están en la Selección lo hicieron de buena forma. Ahí se meten de lleno en la pelea por la titularidad, lo importante es que todos estén en buenas condiciones y el trabajo es lo que inclinará la balanza.