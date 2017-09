Wílmer López: ‘Pese a las condiciones de la cancha por la lluvia, vimos un partidazo’

La Sabana

-- ¿Qué análisis hace del partido ante Cartaginés?

Fue un partidazo pese a las condiciones del terreno de juego, que se puso pesado y rápido por la lluvia. Vimos un compromiso bien jugado por los dos equipos, con buena dinámica y goles, por lo que la actitud de los dos equipos fue excelente y el resultados fue justo, por lo que salgó satisfecho con lo que hicieron los muchachos en la cancha.

-- ¿Le preocupa que sumó el tercer empate desde que asumió Alajuelense?

No me preocupa, estamos jugando bien y nos encontramos cerca de la zona de clasificación. Me preocuparía si empatamos y no hay actitud o no se crean opciones de gol. Ante el Cartaginés el empate fue justo, pero las opciones claras de gol las tuvimos nosotros. Les dije a los muchachos que va a llegar el momento que podamos equilibrar las opciones de gol y la precisión en los partidos. Allí es donde se va a marcar la diferencia.

-- ¿Qué le han dejado estos cinco partidos dirigidos al frente de la Liga?

Estoy satisfecho de ver el juego y la disposición de los jugadores. Pese a la gran cantidad de lluvia que cayó este domingo observamos mucha dinámica, ahora cuando las condiciones sean las ideales se va a demostrar la calidad del equipo. La competencia interna está bonito y es muy importante para el crecimiento del grupo.

-- ¿Seguirá jugando Kurt Frederick en lugar de Cristopher Meneses?

Meneses entrenó bien toda la semana, el lunes se metió de lleno, pero él mismo es consciente de que Kurt está jugando bien y hasta este momento ha rendido. La misma afición lo está viendo con buenos ojos.

-- ¿Cuál es la motivo que no juega Pablo Gabas?

Solo pueden jugar 11 jugadores y la competencia es dura en el equipo. Gabas lo sabe y entiende, porque es un líder positivo que apoya a los más jóvenes y en ese aspecto estoy tranquilo. No creo que porque no juegue se vaya a enrumbrar. Tampoco veo la cédula para que juegue.

-- Volvieron los tiros libres a Alajuelense, ¿cuánto provecho le pretende sacar a este recurso?

Debemos sacarles provecho a las situaciones de bola muerta que nos quedan en los partidos. Esa capacidad la tiene (José Luis) Cordero, que por cierto hoy nos hizo un golazo y nos dio el empate merecidamente. También está Gabas y hay otros jugadores que en su momento tendrán la confianza. Este tipo de acciones cuentan para sumar puntos en juegos cerrados.