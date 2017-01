Wanchope sobre Álvaro Saborío: 'Hay un acuerdo en lo que hemos negociado, por eso está en un 95%'

Fútbol Nacional

Paulo César Wanchope, gerente deportivo del Saprissa, confirmó que el club continúa en negociaciones para llegar a un acuerdo con Álvaro Saborío.

En criterio de Wanchope, la incorporación de Saborío está a un "90% o 95%" de que sea una realidad.

¿Cómo analiza su función como gerente deportivo de Saprissa? Ya ha hecho 45 movimientos en la planilla.

Este puesto es como todo en la vida, uno tiene que ganarse un derecho de piso y demostrar lo que es. Yo le quiero decir a toda la afición que esté segura que hemos venido a dar lo mejor de nosotros en este cargo.

¿Aún hay un campo para algunas llegadas más?

Todavía estamos en conversaciones con Álvaro Saborío y viendo la posibilidad de que se pueda integrar. También hay un jugador brasileño con el que estamos en los últimos detalles. Está muy adelantado. Es un jugador 23 años, es un volante mixto, tiene juego aéreo en las dos áreas y nos ayudará a buscar ese objetivo que tenemos en Concacaf.

En cuanto al tema de Saborío, usted dijo anteriormente que él estaba a un 90% de llegar al club. ¿Cómo está a hoy? ¿Cómo se saca ese porcentaje?

En lo que nos hemos sentado a negociar, hay un acuerdo, por eso está en un 90% o 95%. No me gusta adelantar nada, pero eso no viene de ahorita, pero la fe nuestra es que vaya a estar aquí con nosotros.

Pero ya un 95% es mucho... ¿qué falta?

A mí también me pasó eso como jugador, que tal vez yo voy para un equipo y ya está todo listo, pero luego entró otro club con mejores condiciones y mejoró todo, por lo que uno se va para la otra institución. Hay muchas situaciones y siempre pongo el ejemplo de Keylor Navas que no se fue al Manchester United porque no se envió un fax en los últimos segundos.

La mayoría de sus refuerzos han dado la talla. ¿Cómo se han dado esas negociaciones?

Es importante tener los contactos adecuados y que ellos sepan lo que uno busca y lo que uno quiere. En ocasiones uno busca un perfil muy específico y pido que me manden algunas informaciones. Yo las observo, analizo videos y si me llama la atención, le doy un seguimiento de lo que ha hecho en los últimos tres años. Reviso cómo se comporta, investigo cuál es su estilo de juego, su forma de vida, si tiene familia. Toda información en bienvenida.

¿Cómo analiza que solo llamaran a tres jugadores del Saprissa a la Selección Mayor para la Uncaf?

Hay que entender que iban a llamar a David Guzmán y Francisco Calvo, quienes eran jugadores de nosotros hace poco. Consideramos que hay otros que pueden ser tomados en cuenta en la Selección y estamos seguros que lo van a ser más que Marvin Angulo, Ulises Segura y Danny Carvajal.

¿Tiene el Saprissa planteado conversar con Marcelo Herrera para negociar la no convocatoria de algunos jugadores Sub-20?

Nos están pidiendo a nuestros jugadores Sub-20 desde enero (para la eliminatoria que será en febrero), pero vamos a tratar de hablar con Marcelo Herrera para ponernos de acuerdo, pues tenemos tres en la Mayor y más los juveniles, tenemos muchas bajas.

¿Cómo analiza este nuevo torneo que está apunto de iniciar?

Veo a Saprissa fuerte y Herediano también va a ir por lo suyo, son los que más fuerte están. La Liga es un club grande y no hay que descartarlo a pesar de la transición en la que se encuentra. A pesar de no cerrar bien el campeonato (Alajuelense), ahora han hecho una evaluación para ser competitivos.

¿Cuánto generaron las ventas de Adolfo Machado, Francisco Calvo y David Guzmán?

A pesar de esas salidas o ese ingreso, aquí lo que más importa es que sigamos con buen rendimiento. Yo lo que le puedo decir a la gente es que entiendo la preocupación por las salidas, pero eso va a ser inevitable y es trabajo de nosotros adelantarnos a eso como lo hice con lo de David Guzmán, que sabía que podía marcharse pronto.

¿Queda descartada la llegada de Michael Barrantes?

Yo sé qué hay un afán de alguna gente y de algunos periodistas, pero estamos viendo lo que es mejor y tomamos decisiones. Vamos a analizar el tema y luego tendremos una determinación final.











