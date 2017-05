Wálter 'Paté' Centeno afronta su mayor desafío como técnico

Final de Liga de Ascenso se inicia el domingo

Wálter Centeno empezó su carrera como técnico hace menos de dos años, en julio de 2015, cuando fue anunciado como estratega de Puntarenas FC.

En ese entonces el exmorado defendió su idea de juego, la cual centra en la posesión del balón, según describió en ese momento y lo mantiene hoy, cuando se encuentra a las puertas de su primera final como entrenador, pero con el Municipal Grecia, segundo club que dirige.

El timonel tiene la misión de ascender a un equipo que nunca ha estado en Primera División. Para ello necesita superar a Jicaral en la final del Clausura de la Liga de Ascenso y, si lo consigue, enfrentarse a ese mismo equipo en una final nacional, ya que los puntarenenses son los campeones del Apertura.

Para llegar hasta esa instancia, Paté considera que ha sido fundamental tener el espacio para trabajar, aun cuando en algunos momentos no se den los mejores resultados, como sucedió al inicio del certamen.

"Con el PFC tuve una experiencia buena porque logré cosas importantes a pesar de que administrativamente no se pudo, pero en este nuevo proyecto de Grecia nosotros tenemos el control junto con Fernando Paniagua (gerente deportivo), entonces sabemos que no podemos ser emotivos como son los directivos, tenemos que creer en el proceso y a la vez en la idea de juego", comentó Centeno.

El exfutbolista tuvo un paso efímero con los chuchequeros, con solo 16 juegos y un balance de siete victorias, cinco derrotas y cuatro empates. Al final se despidió del equipo sin lograr la clasificación.

Ahora la historia es muy diferente, porque en su primer torneo con Grecia, clasificó a cuartos y ahí fue superado por Uruguay de Coronado. En el presente campeonato volvió a avanzar luego de disputar 15 cotejos en la fase regular, en los que consiguió siete triunfos, tres paridades y cinco derrotas.

En los cuartos de final dejó en el camino a AS Puma Generaleña y en la semifinal a Turrialba.

"Yo siempre les dije (a la dirigencia de Grecia) que si me metía en este proyecto era bajo las leyes de la forma en que yo veo el fútbol. No hay problema si perdemos, porque ese es el mal del fútbol de Costa Rica, un entrenador pierde un partido y ya le quieren cortar la cabeza porque está primero el resultado que la forma y ahí nosotros estamos tratando de cambiar eso", agregó.

Favoristismo del lado rival. En la serie final, el escollo de Grecia es un conjunto de Jicaral que desde el inicio del torneo tiene la etiqueta de favorito y la confirmó en el transcurso de la campaña.

Los dirigidos por Rónald Macho Mora superaron a Palmares con global de 4-2 y a Sporting San José con un marcador de 5-0.

Centeno reconoce que su rival de turno es sumamente difícil, pero ansiaba el momento de poder enfrentarlo, ya que en el campeonato no les tocó medirse.

"Para ser sincero, yo estaba esperando este partido, me gusta este tipo de retos, como jugador me gustaba lo difícil y ahora como entrenador también y vamos a enfrentarlo, no hay nada más lindo que ganarles a los mejores, porque ahí es donde aprende uno, con la adrenalina al tope, pero con cabeza fría", señaló.

Aunque sabe que Jicaral ha sido el más potente en la Liga de Ascenso, insiste en que el juego de su club no será diferente en esta serie.

"No tengo porqué cambiar, no veo la razón para cambiar la forma. Mi equipo no es emotivo, pero es un chiquito egoísta cuando no tiene la bola, entonces voy a ir a tener la bola; esa ha sido la cualidad de nosotros y lo haremos en cualquier lugar, sobre todo sabiendo que la cancha de Jicaral es muy buena", sentenció.

