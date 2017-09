Wálter Paté Centeno: 'La cancha esta parecía un chiquero'

Grecia

El técnico de Grecia pidió disculpas por la cancha del Allen Reggioni, un "chiquero", según su criterio. Culpó al Comité Cantonal de Deportes griego, pero también asumió su parte por "jalarle las orejas". Por lo demás, se mostró satisfecho con el rendimiento, pese a al 0 a 0.

"Pido disculpas al equipo de Cartago. Yo exijo que la cancha esté bien para que el espectáculo sea bueno. El culpable es el Comité que presta una cancha para mejengas y nos vemos afectados nosotros, el espectáculo y el pueblo de Grecia. Aquí (en Grecia) hay 100 canchas de buena calidad, pero prefieren jugar acá (en el estadio). ¡Comité!: ayúdenos, por favor. Estamos durmiendo con el enemigo. Respeten la cancha para la Primera División de Grecia. Les pido disculpas por el estado de la cancha, que es culpa mía por no jalarle las orejas al Comité".

Tomando en cuenta el estado de la cancha y el estilo de fútbol que usted quiere, ¿consideraría jugar en otra mejor como local?

Lo de lo cancha es importante. La verdad, mi equipo se siente mejor jugando de visita, porque jugamos siempre en buenas canchas; entonces, mejor voy a jugar siempre de visita, porque la cancha esta parecía un chiquero. El que quiere mejenguear, aquí (en Grecia) hay otras canchas para mejenguear.

Su equipo propuso, sobre todo en el primer tiempo, pero no logró el objetivo. ¿Lo deja eso insatisfecho?

Somos un equipo al que le gusta jugar bien y cuando uno juega bien, genera muchas opciones de gol. Hoy no se dieron, pero salgo satisfecho porque mis jugadores siguen haciendo lo que yo les digo.

Grecia ha sorprendido en los primeros once partidos del campeonato, pero qué espera para la segunda parte del campeonato.

Como principiantes en la Primera estos once partidos el equipo los toma como aprendizaje. ¿Por qué? Tuvimos muchas pérdidas de balón que terminaron en gol. Ya hoy logramos contrarrestar eso y en el partido anterior también. Es parte de la maduración de este sistema. Este sistema dice que si te equivocas, te meten cinco o seis. Yo soy consciente de eso. La gente dice que no trabajamos la defensa, pero es lo que más trabajo. Vamos a seguir con la propuesta; no se cambia. En mi criterio, de diez partidos solo hemos tenido uno malo. Ya no somos el benjamín, sino un equipo más que aspira a la clasificación.

El peso de la primera parte cayó en Grecia; en la segunda hubo desgaste. ¿Qué tanto se nota la diferencia ante la partida de Douglas Sequeira? Douglas hacía un buen trabajo. El equipo es consciente de todas esas cosas. Desde que se fue Douglas hemos tenido cuatro partidos y hemos minimizado mucha cantidad de goles desde el partido ante Saprissa. Roberto (Castro), mi asistente, ha estado trabajando bien. No puedo ponerme a llorer por lo que no está.

Pero sí se notó un desgaste.

¿Desgaste físico? Es que en el primer tiempo hubo mucho vértigo, mucho mano a mano, mucho centro, presión. Y les digo: si hay algo feo es jugar a las once de la mañana. El vapor de las lluvias del día anterior, ataca primero las piernas y después la mente. Solo en el fútbol de Costa Rica se juega a las once. En un país tropical la humedad impera y eso afecta el aspecto físico. Pero ahí vamos.