Liga de Ascenso

Deportes Wálter Paté Centeno: 'Este equipo no juega como uno de segunda'

¿Cuáles fueron las claves para lograr llegar a una final nacional?

Le hemos dado continuidad a este proceso durante 10 meses. Este equipo no juega como uno de segunda y a mis jugadores yo les he establecido principios, como el hecho que este no podemos ser un equipo emotivo, porque eso solo dura cierto tiempo, en cambio una idea de juego respaldado con trabajo perdura y está es una de las clave de nosotros. Somos el equipo de los Pitufos por el "chaine" azul y siempre buscamos jugar al fútbol y asi estamos más cerca de la realidad.

¿Cómo vislumbra la serie ante Jicaral?

Queremos gloria. Tenemos ingredientes como es la actitud y el fútbol, pero también hemos cerrado filas y metimos al Creador en el camerino para que nos de energía, sabiduría y ese pundonor que se requiere para sacar las victorias y ser valientes en cada compromiso.

Usted siempre habló de defenderse con la pelota, de proponer el juego

Debo ser fiel a mis principios, a lo que practiqué siempre, porque así estamos mas cerca de la realidad. Nosotros en todos los partidos íbamos perdiendo y usted vio a mi equipo siempre teniendo la bola, tocando, yendo al frente, porque este grupo sin la bola no es nada. Para muchos el ir ganado no significa meter el bus atrás sin sentido, nosotros tenemos una variabilidad de sistema que nos da muchas opciones de ganar.

¿Cómo sacar ventaja en la serie ante Jicaral ahora que ya se conocen tan bien?

Para nosotros fue una prueba de fuego porque Jicaral es un buen equipo, ellos fueron el mejor del Apertura y se toparon con nosotros, que somos el mejor del Clausura. Somos dos equipos que han tenido mucha regularidad y siempre es importante jugar contra los mejores. Será una serie abierta y bienvenida la gloria para el mejor.

¿Qué tanto valor tiene la experiencia en estás series?

La experiencia es importante pero también tengo un cuerpo técnico al cual le doy opinión abierta. Un ejemplo fue la serie contra Turrialba donde Douglas (Sequeira) me habló sobre algunos detalles, hicimos ajustes en el sistema que nos funcionaron. Siento que vamos evolucionado y nos hemos fortalecido.

¿Es su segunda temporada completa en la Liga de Ascenso tras su paso por el Puntarenas FC y ya llegó a su primera final nacional?

A la poca experiencia que tengo trato de exprimirle todo el aprendizaje posible como técnico; he ido sacando experiencias vividas y esas se las doy a mis jugadores. La forma en que yo veo el fútbol. Algunos dicen que la segunda división es un fútbol feo, de fuerza, de garra, de entrega, pero yo defiendo mis principios y valores pues jugando al fútbol tenemos más opciones de ganar.

¿Qué tanto pesan las figuras de experiencia como Allan Alemán, Cristian Blanco, Daniel Vallejos y Andrés Núñez entre otros?

Somos un equipo balanceado, tenemos jugadores que han tenido su trayectoria y ellos aconsejan a los más jovenes.











