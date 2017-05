Liga de Ascenso

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Wálter Centeno, técnico de Grecia: 'Me asombra que no juegue el mejor hombre que tiene'

Deportes Wálter Centeno, técnico de Grecia: 'Me asombra que no juegue el mejor hombre que tiene'

¿Cómo jugar el partido de vuelta tras la derrota?

Tenemos una semana para seguir ratificando lo que hemos hecho en el campeonato y tenemos que ser fieles a nuestro estilo, aún más en la adversidad al ir perdiiendo 2-1. Nuestro verbo no va cambiar, seguirá siendo el mismo y creo que los jugadores están conscientes de que podemos dar el golpe.

¿Los jugadores de Jicaral dicen que usted se queja del arbitraje, pero que sus muchachos también golpean mucho?

Tengo derecho a decir ciertas cosas, todos los entrenadores tenemos derecho, pero usted puede preguntarle a los cuatro árbitros si les dije alguna mala palabra. Yo no peleo con los árbitros. Si yo peleo con el árbitro mis jugadores se salen del partido. La idea es que mis jugadores jueguen al fútbol. Nunca le he faltado el respeto a ningún árbitro de la Segunda División. Además, el tipo (Steven Madrigal) lo manejó súper bien.

¿Le sigue costando a Grecia el juego aéreo?

Si hay algo que tiene fuerte Jicaral es el balón parado. Macho (Mora) es un buen estratega y sabe manejar ese tipo de situaciones. Ahora nos toca buscarle la solución a todo eso, que es parte del juego. Es una virtud de ellos, tienen el potencial y ahora trataremos de minimizar esas herramientas positivas que tiene Jicaral.

¿Independientemente de lo que pasó Jicaral no se sale de su esquema?

¿A usted le gustó mi equipo? Lo que tu viste hoy yo también lo vi, esto es fútbol. Hoy me tocó perder con Jicaral sabiendo que pudimos haber salido con la victoria. Estoy muy confiado con mis jugadores porque sé plenamente que he trabajado 11 meses con mucho profesionalismo y estoy seguro de que es la vía que tiene Grecia para ganar el campeonato.

¿Lo sorprendió Rónald Mora con los cambios en la alineación de Jicaral?

No. El preocupado fue él. Me asombra que no juegue el mejor hombre que tienen, el número 10 (Greivin Ureña).

¿Qué buscaba con los cambios al hacer ingresar a Alexánder Rodríguez, Jefrey Valverde y Albert Villalobos?

Tenemos esas variantes y recuperamos a varios jugadores que han venido siendo recambio en situaciones complicadas y hasta titulares. Fueron importantes al cierre del partido ante el desgaste de Fabián Oviedo y Allan Alemán, quienes llevaron el peso del partido, entraron a aportar al equipo y son importantes porque estuve en camerinos en los que quienes vienen de la banca ganan campeonatos.

¿Qué le dice a la afición para el partido de vuelta?

Estamos ahí. En ediciones anteriores Grecia llegó como favorito y perdió el campeonato. Ahora apelo al fútbol que se juega bien y el equipo que defiende los valores del fútbol ofensivo tarde o temprano va a ganar.











Comparta este artículo Deportes Wálter Centeno, técnico de Grecia: 'Me asombra que no juegue el mejor hombre que tiene' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Wálter Centeno, técnico de Grecia: 'Me asombra que no juegue el mejor hombre que tiene' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.