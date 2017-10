Wálter Centeno usó analogía sobre cómo conquistar a una mujer para explicar derrota ante Alajuelense

Alajuela

El técnico de Grecia, WálterCenteno, encontró una forma muy particular para explicar qué es lo que le hace falta a su equipo.

Paté utilizó una analogía sobre cómo conquistar una mujer para describir lo que no hizo su equipo en el Morera Soto y perder por 3-0 ante Alajuelense.

La respuesta que desató risas y morbo se dio cuando un periodista le preguntó por qué su equipo falla en la última jugada, para herir al rival.

"Yo hago lo más difícil. A la mujer la llevo a un buen restaurante, me visto bien, le doy una entradita, le doy la mano, le receto un buen plato fuerte, se lo recomiendo (ríe)... después le doy una copita de vino, un buen postre, dulce (risas)... está faltando lo otro, solo para mayores, lo otro, está faltando... lo que suele pasar", apuntó Centeno.

"Perdón que lo diga así, yo se lo he transmitido a los jugadores. No me saquen un meme, pero no sé si me entiendes la parábola, la frase, pero siempre lo interpreto así, saco bien la bola de atrás, la llevo al medio, me quedó ahí y cuando me doy cuenta se comieron el queso, así estoy (ríe...), aunque usted no lo crea".

¿Cómo analiza el partido ante Alajuelense?

Tuvimos algunos remates en el primer tiempo y en el segundo perdimos un hombre, pero seguimos jugando con tres delanteros. Son parámetros para mí.

¿Le ve mejora al equipo en los entrenamientos?

Todos los días me lo cuestiono, a como vi el partido, al minuto 38 estaba feliz. Tenía una idea de juego sacando la bola en limpio, porque hay que poner atención a eso: tuvimos desdobles y jugadas en uno contra uno. Soy muy dado a defender a mis jugadores. Después de los despistes que tuvimos, empezamos con las impresiones. Ahí vamos, de las derrotas he aprendido mucho, aunque no me gusta perder. Todo esto me fortalece.

¿Qué conclusión le deja el Municipal Grecia en estos 12 partidos en la Primera División?

Creo que vamos por buen camino. Estoy contento con mis jugadores porque siguen creyendo en lo que entrenamos, más allá de los goles. Estoy más convencido que tengo que seguir por esta línea.

¿Qué le hace falta?

Ser un poco más profundo cuando tenemos la bola en el último cuarto de cancha, ese desequilibrio de los tres delanteros que están llegando ahí. Tal vez no están tan acostumbrados. He sido crítico de mis propios jugadores cuando falta ese cambio de ritmo, se quedan en el toque y nos falta profundidad.

¿Están perdiendo por errores infantiles?

La primera jugada de gol de Alajuela fue de balón parado y anotaron. Esos errores son los que estamos pagando todos; el segundo gol fue una presión alta que hicimos, ellos salieron y el lateral no supo meterle un poco más de fuerza, se fue solo en el uno contra uno, y el tercero fue muy buen gol.

¿Cómo vivió su regreso al Morera Soto?

Entre más vértigo o adrenalina tenga un partido, mejor. Hoy volví al Morera y volveré al Morera. Cuando gané o perdí, siempre salí silbado.

¿Qué opina que Bryan Ruiz venga sin ritmo a la Selección Nacional?

El que es bueno, juega sin ritmo y creo que Bryan (Ruiz) tiene las condiciones para jugar. No hay por qué tener miedo, es el momento de darles una alegría a los aficionados, ya lo más difícil lo hicieron, no hay nada más bonito que jugar sin presión, es hora de ponerle la cereza al pastel.