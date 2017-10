Wálter Centeno: 'No puedo defender a ninguno de mis jugadores, la mayoría anduvo mal'

El técnico del Municipal Grecia, Wálter Centeno, asegura que su equipo no funcionó ante el Santos de Guápiles y que pudieron recibir más goles debido a su pobre desempeño.

¿A qué se debe la gran cantidad de goles que ha recibido en el torneo?

Todo mundo ha estado achacando la parte defensiva, es cierto, es un equipo y hemos tenido otras circunstancias que nos han dejado expuestos, el sistema de nosotros queda expuesto cada vez que perdemos el balón y hoy nos volvió a suceder, perdimos unos balones y el Santos los aprovechó. Mi equipo hasta el minuto que nos hacen el gol estaba teniendo control del juego.

¿Siente que su equipo no fue capaz de reaccionar al estar abajo en el marcador?

El gol fue de balón parado y después de ahí el equipo empezó a tener imprecisiones y Santos se fortaleció, creyó un poco más y es un equipo que cuando va arriba en el marcador se posiciona bien atrás y juega a lo de ellos. Hoy es de esos partidos en los que no puedo defender a ninguno de mis jugadores, porque la gran mayoría anduvo mal.

¿Por qué su equipo no tiene capacidad de reacción?

No ha habido, he luchado con ellos en ese tema. Los partidos en los que hemos salido goleados es que ellos no han tenido esa capacidad y por más que se les hable es como hablarle a una pared. De las partes mentales que más he trabajado es esa, yo les he dicho que un gol no nos puede condicionar, pero ellos no tienen esa capacidad y cuando eso sucede es muy factible salir goleado como me ha sucedido.

¿Cómo afrontar el juego ante Saprissa?

La verdad que yo no quiero levantarme con nadie por entusiasmo, porque juego con Saprissa o Heredia. Este equipo yo no lo trabajo para eso, lo trabajo para que juegue bien, independientemente contra quién sea. No quiero que se motiven porque es Saprissa, quiero que se motiven porque ellos defienden una idea, un perfil de juego en el cual si ellos no son responsables les puede pasar factura, ya sea con Santos, Carmelita o Saprissa.

¿Considera que el juego de Grecia se volvió predecible?

Es predecible hasta que no hagamos un gol, pero siempre vamos perdiendo. En el momento en que ellos se convenzan se verán mejor, porque si usted los ve en los entrenamientos hacemos todo lo que yo les digo. Es parte de creerse que uno es un buen jugador, el sistema no es lo malo, es la forma como yo interpreto ciertas cosas, que es donde yo creo que los jugadores por ahí no tienen esa respuesta. No quiero echarle la culpa a los jugadores, yo los pongo a jugar así, así que la culpa es mía, no de ellos. Los jugadores tienen su parte, no quiero ser el típico entrenador.

¿Por qué no se refleja lo que usted dice que hace el equipo en los entrenamientos?

Lo hacen por lapsos, pero no han mantenido esa jerarquía de jugar los 90 minutos, en el momento en el que no recibamos un gol y hacemos uno le devolvemos la presión al otro equipo, pero no hemos estado en esa etapa de juego, porque siempre vamos contra la adversidad. No voy a cambiar en cuatro días nada, el que tiene que cambiar es el jugador en tomar mejores decisiones y tratar de no equivocarse.

¿Siente que el equipo tiene la capacidad anímica para luchar por la clasificación?

En el fútbol de Costa Rica puede pasar lo que sea, es tan raro. Nosotros hemos estado con oportunidad de levantarnos con partidos en casa y no lo hemos logrado. Carmelita le ganó a la Liga y perdió 4-1 con Liberia. Nosotros vamos a seguir y tratar de que mis jugadores se relajen un poco.

¿El cierre del torneo servirá para ver quiénes siguen para el otro torneo?

Ya lo he ido manejando con Fernando Paniagua (gerente deportivo) de que necesitamos jugadores con otro perfil.